零售消費買氣在年底大爆發，帶動消費類股漲勢凌厲，保德信投信指出，想要搶賺消費財，相關類股除了第四季表現亮眼，隔年首季的漲勢往往更鮮明，顯見現在為布局的好時機。

根據保德信投信統計2009年至2019年的MSCI非必須消費類股走勢，歷年第一季的平均漲幅為四季度之冠，有超過5％水準。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，過去10年MSCI非必需消費類股走勢，以第一季與第四季表現最佳，漲幅分別達5.03％與4.08％，代表年底消費潮對於股價的加溫熱度能延續至隔年首季，若進一步針對「美國總統選舉年」統計，在選完隔年第一季平均漲幅更是高達8.19％，顯示在消費旺季加上選完不確定因素消除後，市場更以正面態度回應。

楊博翔進一步表示，考量疫情與拜登當選後的財政需求，預期至少於2021年上半年之前，全球央行仍將持續釋放資金與維持低利環境，此舉有助於降低企業成長所需要的融資成本，以及支撐高價值面不墜，有利於新消費趨勢成長股的相對表現。

此外，楊博翔也說，宅經濟題材在疫情後期並不會因此而退燒，反而是將持續發揮影響力，由於不少消費者因疫情首次體驗網購，在數位化的便利性及迅速性增加之下，消費者在各產業的數位體驗使用度及滿意度皆同步上升。

另外，由數位消費帶來的數位行銷也是值得關注的消費產業之一，楊博翔指出，數位行銷的優勢包含預算彈性、靈活度高、成效量化、受眾精準，以及深度溝通，透過網路社群經營網站 ，許多企業更願意規劃預算投放數位廣告，今年美國線上廣告已占整體市場的6成之多，且比重持續看升。

不過，楊博翔提醒，在疫情改變民眾消費型態以及促進產業轉型之下，已不再是所有消費產業雨露均霑，而是新舊消費產業的成長動能走向兩極化，搭上新消費趨勢的類股長期成長展望將獲得上修，而疫情受害股則將遭明顯下修，因此，若要搭上未來的消費趨勢財，應以電子商務、娛樂新媒體、社群廣告等新消費趨勢類股為布局主軸。

(工商 )