裕隆日產汽車（2227）獲由勞動部主辦，代表人力資源領域最高榮耀獎項「2020國家人才發展獎」。

裕日車表示，「國家人才發展獎」自2015年舉辦，重視創新、績效及擴散的人才發展，為我國人力資源領域的國家級卓越獎項，在人力資產為公司重要發展策略的趨勢下，成為企業界爭相角逐的最高榮譽。裕日車突破傳統作法，以「塑造會增值的人才」做為人才發展創新策略，公司全力長期推展人才培育，首先整合國內汽車產業上下游人力資源，基於ONE NISSAN理念建構經銷人才競爭優勢，攜手協力廠共創人才價值，獲得產官學界評審一致肯定，在眾多參賽優秀企業中脫穎而出。

裕日車總經理李振成表示，感謝國家給予高度肯定，公司一直以來十分重視人才發展，視員工為企業最重要的資產，以「理解、珍惜、成就」的經營管理哲學，長期致力於培育具備「創新（Innovation）、速度（Speed）、團隊（Teamwork）」核心價值的人才，全體同仁凝聚共識及向心力，獲得全球日產員工滿意度第一名，V-up推動成效也榮獲全球日產stage 5最高評鑑的肯定，此次更榮獲「國家人才發展獎」最高榮耀，對公司全體同仁長久以來的努力而言，是最大的鼓勵、也是最高的榮譽。

裕日車管理系統協理熊金鐸說明，公司突破傳統作法，以「塑造會增值的人才」做為人才發展創新策略，公司人才培育過程中以「核心、管理、專業」三大職能體系塑造核心人才競爭力，運用日產V-up手法，提供有效的具體方法進行問題分析與解決，植入同仁解決問題能力的DNA，同步透過各項人才培育專案，不斷累積同仁在各領域的專業能力，利用跨部門團隊優秀人才，協助經銷公司提升顧客滿意度、與協力廠商共創最大成本競爭效益。藉由分享本公司人才發展的實務經驗，期望能對國家人才發展貢獻一份心力。

李振成表示，裕日車長期培育台灣汽車產業人才，落實CSR企業社會責任，秉持人才為國家所用，配合勞動部、教育部等辦理的專業學術活動，提供國家級標準場地，取得日產母廠專業認證的技術同仁，同時也擔任國家級教練與評審。另外，裕日車也辦理多項國內重要汽車人才培育活動，包含自2005年連續15年舉辦台灣最大規模汽車創意競賽「裕隆日產汽車創新風雲賞」、INFINITI賽車工程學院亞洲及大洋洲區總決賽、NISSAN小戰神任務、小小汽車達人體驗營、大自然嬉遊記等活動，激發學子創意，持續培育汽車產業潛力種子。裕日車將繼續在國家人才培育發展上扮演標竿企業的角色，創造社會價值，邁向永續經營。

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