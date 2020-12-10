國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業，香港稱畢馬威）發表最新報告指出，預期2020年香港新股集資總額達503億美元，年增24.5％，排名全球第二（僅次於那斯達克）。估計2021年香港將完成約130至150檔新股上市，全年集資總額將達到3,500億至4,000億港元。

香港經濟日報報導，KPMG發表「中國內地和香港IPO市場2020年回顧」報告顯示，榮登2020年全球集資榜首的那斯達克全年集資總額年增91.7％至535億美元。而排名全球第三的上交所，2020年全年集資總額為499億美元，年增83.4％。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，2021年中概股將會是香港IPO資本市場的焦點之一。劉大昌表示，目前在美上市的中概股約有50至60家公司，符合在港二次上市的要求。預期2021年中概股赴港上市的數目，數量將會比2020年的9家還要多，而集資規模則要視公司而定。

(工商 )