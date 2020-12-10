由后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化」活動，預計12月19日正式登場，地點就在后里區眉山路上，台中市大家長盧秀燕邀請台中市民及全台遊客，鬥陣到后里賞花、吃美食。

盧秀燕表示，新社花海甫於12月6日結束，相信民眾肯定意猶未盡，因此歡迎民眾12月19日到27日，到后里走一遭，延續新社花海的感動，一起跟現場五大花藝裝置拍照、打卡當網美。

后里區長賴同一表示，后里地區馬鈴薯種植面積約150公頃，年產量約3,100公噸，由於獨特的土壤及氣侯，終年都適合農作物栽培，為典型農業區，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評。

另外，后里區花卉栽種面積達180公頃以上、年產值超過15億元，包括百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等都遠近馳名。

為擴大活動宣傳，后里區長賴同一邀請由女子組成的重機車隊「女十字軍重機車隊」助陣，邀請民眾一同到后里尋訪美麗。

為期9天的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化」活動，平日有靜態的花藝展覽，到了假日有熱鬧的農特產品市集，舞台上安排精彩表演，舞台下提供馬鈴薯料理品嘗，插花活動等。

另外，期間適逢4天假日，只要配合主題活動到場，即可兌換精美宣導品，主題包含穿著高跟鞋「向美麗致敬」、「花現親子日」、麻吉同遊「靠杯的麻吉」，以及攜帶樂器參加「花現有樂事」等豐富活動。

(工商 )