台南市政府新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會12月12日登場，除了有夢幻光雕投影秀，更特別邀請荷蘭好聲音馬丁賀肯斯等國際美聲現場演唱。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府今年聖誕跨年周周規畫了精彩活動，新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會12月12日登場，除了有夢幻光雕投影秀，更特別邀請荷蘭好聲音馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）及英國古典天后李美潔（Mary-Jess Leaverland）等國際美聲現場演唱。

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會」，12日在新營文化中心廣場熱鬧舉行，16點30分開始將有慈善團體義賣，晚會表演於17點30分展開，聖誕樹亮燈儀式預計將於18點30分搭配光雕投影秀，點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道。

活動特別邀請荷蘭達人秀冠軍馬丁賀肯斯擔任特別嘉賓，再度獻上振奮人心的好聲音，以及加碼搭配英國熱播電視劇「唐頓莊園」的主題曲演唱者、古典與流行跨界歌手李美潔演出，要讓溪北地區民眾不用出國即可享受宛如國外的溫馨、幸福聖誕光影音樂饗宴。

觀旅局郭貞慧局長表示，今年委由雲林科技大學視覺傳達設計學系師生，以「光之河流」為主軸，串連府城舊市區運河及新營綠川兩條河流，設計製作運河河樂燈區及新營文化中心暨綠川廊道燈區之聖誕燈飾。

新營聖誕樹每日17點30分至22點30分點亮，以「童年的河流」為主題，用童玩及象徵記憶河流的光帶妝點創意聖誕樹，以LED流星燈串、蒲公英燈等燈飾，點亮甫由市府團隊整治完成、蜿蜒於新營市區的綠川水岸廊道，讓市民於夜間散步運動時能伴隨美麗燈飾，有更舒適的水岸休憩環境。

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