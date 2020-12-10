高雄上市櫃建商11月營收陸續出爐，華友聯（1436）因完銷建案已經大都認列，11月營收只有1,956萬元，要等到明年上半年，才再重啟認列營收的多頭列車，下半年營收旺的京城（2524）和永信建設（5508），因新成屋銷售續衝，11月營收年增至少60％以上，隆大（5519）則年增6％左右。

京城建設11月營收約8.75億元，比去年同期的4.32億元，年增102.45％，累計今年前11月營收達79.43億元，年增59.60％，超越去年歷史新高59.90億元的幅度，越來越大。

京城發言人周敬恆10日表示，京城11月營收主要的貢獻案源，還是以還是「美術皇居」和「京城大苑」為主，這2個建案也是今年的營收主力功臣。

永信建設11月營收約2.81億元，年增60.17％，累計今年前11月營收約24.44億元，年增32.27％。

11月營收正成長的還有隆大營建，單月營收約5.47億元，年增6.02％，隆大發言人馮淑卿指出，11月營收主要來自「隆大郡望」、以及「鳳凰灣」的銷售認列。

華友聯因為預售完銷的2個建案，幾乎已完成交屋、過戶，因此，11月認列營收的金額只有1,956萬元，累計前11月營收約16.29億元，年增5.17％。

華友聯表示，營收引擎暫時熄火，要等到明年上半年，總銷約12億元的「秋紅谷」、以及總銷約15億元的「EGO」大樓建案，完工、交屋，才會有新的入帳動能。

(工商 )