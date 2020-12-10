永大總經理蔡尚育10日主持法說會表示，今明兩年兩岸電梯市場持續成長，大陸電梯市場成長雖趨緩，2020年大陸電梯總市場仍達95.5萬台，勝過台灣整體電梯需求11,600～11,700台。永大推出防疫、IoT及AI智能及節能電梯，擴充產品向，永大預期未來兩位數成長，大陸是永大未來營收及獲利成長的動能。

永大前三季合併營收108.27億元，年增8.5％，營業毛利27.74億元、毛利率從去年同期24％增至25.6％，營業利益9.68億元，年成長65.7％，營業利益率增加3.0％而達8.9％。預期獲利還會再精進，主因是產品區隔化及產品結構改善與簡化，供應鏈管理及成本管控等營業策略奏效，有效的成本管控與營業經濟規模提升，營業利益從2019年第二季持續向上提升，本期淨利10.05億元，EPS為2.39元。

蔡尚育表示，大陸過去是永大獲利金雞母，對永大營收貢獻七成，獲利貢獻六成，巔峰時期，大陸市佔率達5％。2016年經營策略及經營調整，造成2018年虧損1.94億元，2019年虧損擴大至2.90億元，

許作名去年4月出任永大董事長，認為最重要是永大的大陸事業要先損益，經過18個月努力，大陸事業今年第二季轉虧為盈餘0.24億元，第三季獲利1.05億元。永大目標未來大陸事業不管營收及獲利都要回到過去巔峰時期水準。

蔡尚育指出，永大產品區隔化結構改善與簡化，替代供應商的導入與議價，成本大幅削減，改變以往透過代理商銷售，直接與房產開發戰略合作。今年第三季底戰略客戶由2018年2個提升至23個，未來成長動能打下良好基礎，削減代理商而提高直銷營運，今年前三季由2019年15％提升27％，大幅減少中間費用且擴大推廣力道，2020年大陸電梯市佔率從2018年1.65％提升至3.03％，銷售數量成長111％。

大陸電梯市場今年規模，預估從去年93.5萬台增至95.5萬台，但大陸電梯市場成長趨緩，今年預估年增2％，明年預期年增2％。永大營運策略成功帶動訂單合約數高速成長，今年第三季比去年同期成長64％，奠定未來1～2年成長動能。訂金及合約數也同步大幅提升，第三季比去年同期成長68％，反映客戶群對永大產品強勁的實際需求。2020年11月底，訂單合約數比去年同期成長26.7％，訂金及合約數同期比達33.8％。大陸市場前景樂觀，產品需求持續提高。

台灣電梯市場營收及客戶群穩定，保有台數6萬台，電梯銷售營業利益率約3％、保養維修服務的營業利益率超過四成。2014年台灣房地產搶建，電梯需求達11,527台，年增加5％，2020年電梯年需求規模11,60011,700台，明、後年房地產市場景氣樂觀，台灣整體電梯市場年需求約11,000～12,000台，

蔡尚育指出，永大對大陸市場策略首先是有效提高市場佔有率，增加大陸電梯銷售營收及獲利，其次是建置具規模的基礎客戶群，預期成果是高毛利的保養維修業務提升。

永大目前大陸電梯市佔率逾3％，排名第9，大陸營收規模與台灣相當，前三季保修利益力提升至19％。大陸電梯市場成長趨緩，有助於永大坐大項目及利潤的提升。聚焦在提升市占率、強化銷售獲利，從使用群的擴大帶動未來保修業務的成長。

(工商 )