電梯大廠崇友實業因台灣整體房市交易持續保持熱絡，帶動新梯業務訂單出貨完工、接單成長，維修保養收入穩定增長，10日公佈11月合併營收回升至3.49億元，前11月合併營收攀升至40.38億元，創同期新高，表現優於市場預期，今年合併營收有機會超越法人預估43億元，改寫史上新高。

崇友11月合併營收3.49億元，月增3.78％，年減17.53％。前11月合併營收40.38億元，改寫同期歷史新高，年增3.89％。

崇友表示，根據內政部公布9、10月的全台買賣移轉棟數統計，累計今年前十月已達26萬棟，年增約5.6％。各縣市政府地政局統計11月六都交易量合計24,594棟，創今年以來單月新高。現階段，低利率環境及資金行情，使得國內整體房市交易持續保持熱絡，帶動旗下新梯業務訂單出貨完工、接單表現保持良好需求，加上崇友持續開拓老舊電梯更換業務，推升11月新梯（含汰換）業務營收比重達53.77％，挹注11月營收，比10月成長3.78％。

崇友指出，今年台灣房市交易熱絡，以及台商回台投資的資金回流，不僅在新梯業務上訂單出貨完工維持動能，再加上汰舊換新業務貢獻持續放大，今年前11月汰舊換新業務占新梯出貨完工台數比重已達21.34％，是係帶動新梯（含汰換）營收，較去年同期成長8.36％。尤其，崇友持續透過多品牌接單策略，深化中高階「堅尼西斯」品牌於商用案源接單表現，並持續開發崇友超過20年以上老舊電梯、以及其他廠牌更換訂單需求，皆係帶動目前整體在手訂單金額較去年同期成長12.78％，

崇友指出，一般電梯產業接單至生產製造到出貨驗收需1.5～2年，隨整體接單持續成長，展現崇友中長期營運良好前景。

崇友新梯、汰舊換新業務出貨完工保持良好動能，加上台中水湳國際健康產學園區、板橋集合住宅社區電梯大樓等大型新梯在手案件有望於第四季逐步完工認列入帳，並持續透過多品牌接單策略以進一步優化新梯業務銷售結構，以及投入新梯、維保系統功能研發，創造崇友良好接單競爭利基，另一方面，積極推動崇友既有使用年限超過20年以上約1萬台老舊電梯更換新梯之業務，對第四季營運審慎樂觀。

(工商 )