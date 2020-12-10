客庄馬告家常菜佐法式橙酒鹹豬肉派，獲得2020苗栗之星創意美食料理競賽首獎肯定。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦「2020苗栗之星創意美食料理競賽」，10日舉辦頒獎典禮，嘣嘣史法式甜食工作室以融入客家食材的法式鹹派獲得首獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦「2020苗栗之星創意美食料理競賽」，10日舉辦頒獎典禮。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推動返鄉青年創新農遊美食輕旅行，為激發創意與調理方式，舉辦「2020苗栗之星創意美食料理競賽」，10日頒獎典禮上，創意佳餚一字排開、香味撲鼻。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推動返鄉青年創新農遊美食輕旅行，為激發創意與調理方式，舉辦「2020苗栗之星創意美食料理競賽」，10日頒獎典禮上，創意佳餚一字排開、香味撲鼻。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推動返鄉青年創新農遊美食輕旅行，為激發創意與調理方式，舉辦「2020苗栗之星創意美食料理競賽」，10日頒獎，第一名來自苗栗市的嘣嘣史法式甜食工作室，主廚彭詩涵將客家食材融入法式鹹派中，研發「客庄馬告家常菜佐法式橙酒鹹豬肉派」，不僅外觀精緻，口感也很豐富。

彭詩涵畢業於台藝大研究所，因熱愛甜點，畢業後她向法國藍帶主廚學習製作傳統法式甜點，前後接觸法式料理長達2年多後，與研究所同學在苗栗市成立3人工作室，工作室成立2年，產品不僅獲縣府推薦為「苗栗青年好物」，這次研發客家風味的法式鹹派，初次參賽就從近40件佳餚中脫穎而出，獲得3萬元獎金。

彭詩涵說，這道作品密集花費1、2個月不斷嘗試各種在地食材，最後挑選客庄鹹豬肉取代西式培根，即便鹹派使用很多蛋奶，依舊能吃到鹹豬肉風味，不失去特色，另選用桂竹筍、香菇及原住民常使用的馬告，結合經典法式鹹派與蔬菜搭配，食用口感不會太突兀，容易與客庄居民分享，是熟悉的味道。

苗栗縣政府獲客委會補助後生添手團第二期計畫，經過1年的努力成果豐碩，勞青處長彭德俊表示，團隊除了辦理近20場次講座、完成55項商品開發、擾動在地店家數達47家，並建立「好好食飯」餐桌系統，厚植青年競爭力，除了看見苗栗青年的創意，也實際讓料理商品化，開創新商業模式。

彭詩涵提到，目前工作室以網路接單為主，明年初規畫於苗栗市後火車站展店，屆時歡迎大家來玩。

(中時 )