立法院副院長蔡其昌10日與高和春貴慈善基金會董事長沈國榮一同至台中清泉崗基地，致贈30萬慰問金給空軍第三戰術戰鬥機聯隊，肯定空軍弟兄守衛台海辛勞，鼓舞國軍弟兄士氣。

蔡其昌表示，這段時間國人們都知道空軍十分辛苦，而我們能做的除了在立法院審查國防預算及相關政策上表示支持，更可以結合民間機構來盡一份社會責任。今天陪同沈國榮董事長把加菜金送到空軍第三聯隊來，肯定每一位空軍弟兄辛勞，同時也歡迎沈董事長能夠常來。

沈國榮也說，自己的公司就位於清泉崗基地旁的中科園區，只要到頂樓便可清楚看到空軍早、中、晚戰鬥機的起降畫面，我們在中科的感受十分深刻，感謝每一位國軍弟兄共同守衛台灣。我想培育一位優秀的飛行員需要投注非常多心力，這是國家很重要的資產，我們願意與國家一同來努力。

空軍第三聯隊隊長董中興少將表示，感謝蔡其昌副院長及沈國榮董事長前來慰問，國人對國軍的肯定我們都感受得到，第三聯隊將會持續展現出士氣來守護海峽最前線。

(中時 )