獎品有文具類、小點心，相當豐富。（許哲瑗攝）

侯友宜、全家便利商店總經理薛東都、文德國小學生今出席捐贈典禮，期許新北市智慧學習愈來愈進步。（許哲瑗攝）

新北2年投入5億元改造455間的智慧教室，數量全台最多。（許哲瑗攝）

新北市推動「校校有智慧教室」教育目標，全家便利超商10日捐贈會員APP點數1億點，未來學生只要在親師生平台學習，即可獲得全家點數，再至超商兌換文具等獎品；市長侯友宜今出席捐贈典禮表示，新北2年投入5億元改造455間的智慧教室，數量全台最多，感謝全家超商加入行列，讓新北市智慧學習愈來愈進步。

今記者會邀集侯友宜、全家便利商店總經理薛東都、文德國小學生出席，侯友宜在學生指導下，利用數位平台體驗如何兌換全家APP點數，再以點數兌換全家商品。

侯友宜說，新北市2年投入5億元，打造校校有智慧教室的目標，目前每50班有1間，共建置455間，為全國最多，且每間智慧教室配有86吋觸控電視、平板電腦、充電車及無線基地台，同時更新全市1萬600班班級電腦，每位導師配發1台平板電腦，每位校長配發1台筆電，搭配新北市的親師生平台，全力推動數位學習。

侯友宜說，這次非常感謝全家便利商店捐贈1億點app點數，學生透過親師生平台集點，可到全市的便利商店兌換獎品，學習越多、點數越高，讓學習變得更有趣。

「全家就是你家！」薛東都說，全家一直希望利用APP為社會作出貢獻，這次很高興和新北市教育局合作，全家提供文具、玩具等各式小獎品，讓學生學習更有趣，也讓全家就是你家、也是所有人的家。

「課本搭配平板，上課更能融會貫通！」文德國小6年級學生張語彤分享，單用課本上課較單調，搭配平板用起來更方便，老師上課也比較聽得懂，最想兌換文具類的獎品，很想趕快去親師生平台學習累積點數。

(中時 )