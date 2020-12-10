美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗臨床試驗期間一共有6名受試者死亡，不過死因都和疫苗無關，美國FDA認定輝瑞疫苗安全。不過昨（9）日傳出英國醫護人員施打後出現過敏反應，專家預期，FDA委員今（10）日開會商討是否緊急授權輝瑞疫苗時，將會將此事件列入議程。

美國FDA認定輝瑞新冠疫苗有效、安全。

美國政治新聞網站Politico報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）8日在官網公告輝瑞疫苗相關文件，除了初步認證疫苗效力達95％，也首度披露臨床試驗過程中共造成6名志願者死亡，其中4名死者隸屬於施打安慰劑的對照組，施打疫苗的試驗組中有2名死者，不過他們的死因都和疫苗本身無關。

文件也披露，試驗組中有一名新冠重症患者，對照組中則有3名重症患者。FDA指出，在施打第1劑疫苗後，保護力達88％，施打第2劑後，疫苗效力上升至95%，因此FDA認定輝瑞疫苗有效，「沒有特別安全疑慮。」

不過英國在8日開始大規模接種輝瑞疫苗後，昨日傳出有2名醫護人員出現過敏反應，必須接受治療，迫使英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）緊急提出建議，呼籲有「嚴重過敏反應史」的民眾不接種輝瑞疫苗。

美國FDA今天將開會決定是否授予輝瑞疫苗緊急授權， 如果FDA批准，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）6日表示，FDA幾天內就能授權輝瑞疫苗。

不過美媒CNBC報導，川普政府新冠疫苗與療法研發計畫最高主管施勞威（Moncef Slaoui）昨日表示，他預期英國發生的過敏事件將會列入今天FDA的議程，「當然FDA會做最終決定」，不過美國傳染疾病專家夏夫納（William Schaffner）認為，民眾接種後出現過敏反應不應該成為是否授權疫苗的關鍵，他說這是主管機關「經常」處理的問題。

夏夫納說，如果FDA今天未將此議題列入議程，未來幾天仍有可能和CDC預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）商討，讓委員會在未來提出使用疫苗的建議事項。

FDA拒絕回應是否會將英國的過敏事件列入今日的議程，不過發言人指出，今天議程上確實有環節將檢視疫苗的安全性。

(中時新聞網)