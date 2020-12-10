普遍民眾對於肉酥豬肉來源，都存在一點迷思，認為製作肉酥所使用的豬肉，都是次級品，打掉的才會拿來做肉酥，但剛好相反，肉酥製作對肉的品質要求，是相當高的。（吳建輝攝）

肉酥選用的部位，多半為豬後腿，纖維較長，才能製作出美味蓬鬆的肉酥。（吳建輝攝）

製作肉酥的豬肉，必須豬隻從屠宰場，放血屠宰1個小時之內，經過熟成保持豬肉纖維及Ｑ度，才能呈現肉酥膨鬆酥脆的口感。（吳建輝攝）

萊豬將開放民眾怎麼吃? 食品業者：「肉酥」保證安全

蔡政府不顧民怨四起，執意在明年1月開放美國萊豬進口，儘管政府祭出各種標章，來區隔台灣豬與萊豬，但民眾仍霧煞煞，到底哪裡能真正買到台灣豬？食品加工業者蘇士博表示，「肉酥」保證安全，因為肉酥只能用新鮮溫體豬，進口萊豬都是冷凍，無法製成肉酥。

彰化榛紀食品老闆蘇士博表示，普遍民眾對於肉酥豬肉來源，都存在一點迷思，認為製作肉酥所使用的豬肉，都是次級品，打掉的才會拿來做肉酥，但剛好相反，製作肉酥的豬肉，必須豬隻從屠宰場，放血屠宰1個小時之內，經過熟成保持豬肉纖維及Ｑ度，才能呈現肉酥膨鬆酥脆的口感。

「超過一小時會怎樣？」蘇士博說，豬肉放久纖維及蛋白質，會被破壞掉，新鮮熟成的豬肉，會呈現跟橡皮筋一樣的Ｑ度，不容易拉斷，但是冷凍的，或存放在室溫一段時間，纖維破壞殆盡，這樣焙炒出來的肉酥，會呈現「粉」狀，沒辦法呈現一絲一絲的狀態。

蘇士博拿出場剛從屠宰場熟成的豬肉，及市場買的豬肉相比，將豬肉纖維拉絲，很明顯現宰的新鮮豬肉，拉緊確實跟橡皮筋一樣Ｑ彈，市場買的國產豬肉也不錯，但明顯與現宰的豬肉不同，纖維較容易斷，蘇士博說，冷凍萊豬更不用說，肯定拉不了絲。

蘇士博強調，萊豬是進口的必須冷凍，所以絕對無法製作成肉酥，台灣所有肉酥業者，保證都是使用溫體豬，因此將來萊豬進口，對肉酥加工業者，衝擊相對來講，是比較少的，其他加工製品他不知道，但肉酥保證是使用國內溫體健康豬。

(中時 )