婆媳問題讓許多人對婚姻卻步，但偶爾還是會出現絕世好婆婆。一名網友就分享自己的婆婆，對她好到連親生女兒都吃醋，因此當婆婆提出要2萬5千元的孝親費時，她雖覺得有點多，但最後還是給了。後來才知道婆婆是幫他們把錢都存起來，若有急需就可以用，讓不少網友看了直呼，真的是上輩子燒好香，太幸運了。

網友今在臉書社團《靠北婆婆2.0》上分享，她有一位非常好的婆婆，人很沉穩、不會道人長短，更不會抱怨，甚至還會公開承認她的兒子有福氣，娶到一個願意一起吃苦的女人。對她來說，婆婆的好無可取代，連她的親生媽媽都比不上。且無論她多晚回家，婆婆都會等她回來，並抱抱她說「辛苦了！」

該名網友指出，後來婆婆要求她們每個月上繳2萬5千元的孝親費時，她起初覺得有點不能接受，但因為婆婆對自己實在是太好了，所以最後還是給了。不過對於這筆錢的去處，原PO始終不清楚。

該網友表示，直到有一天丈夫需要一筆錢蓋倉庫，她聽到婆婆問「100萬夠嗎？」才知道，原來婆婆將他們給的孝親費，全都存了起來。

該網友也說，婆婆在自己女兒面前，也都非常挺她，對她好到親生女兒都有些吃味。因此對於這樣好的婆婆真是充滿感謝，也很謝謝她無怨無悔地幫忙帶大女兒，也希望她能長命百歲，看到孫女穿婚紗。

超佛系的婆婆也引發網友討論，「上輩子燒好香」、「別人的婆婆都不會讓我們失望，這種好婆婆真的不多」、「好天方夜譚的婆婆，現實中應該少之又少」、「這也太幸運了吧！簡直比中樂透還好」、「要好好珍惜這種婆婆」。

(中時新聞網)