12月10日為國際人權日，由人權館與國立台灣文學館合作策畫「噤聲的密室──白恐文學讀心術」台南校園場，即日起至12月25日在家齊高中藝廊舉行。此外，學生還透過桌遊，感受白色恐怖時期如何影響文學書寫，令學生印象深刻。

展覽內容取材《讓過去成為此刻：台灣白色恐怖小說選》，以年代與文章相互對比，分為「噤聲的時代」、「老大哥正看著你」、「沒有日夜的日夜」、「疾駛而過的列車」、「倒退著走入未來」5區塊，並擷取小說片段展出，引導學生了解白色恐怖及人權議題。

台文館研究典藏組計畫專員劉玉雯也赴學校，講解白恐文學桌遊「文壇封鎖中」的設計理念，讓學生從遊戲中體驗「白色恐怖下的文學情境」。學生表示，玩遊戲時聯想到最近熱門影集《返校》，令人欲罷不能。

劉玉雯表示，「文壇封鎖中」由台大老師張俐璇設計，能使高中生認識各個時期，在文壇活躍的作家與作品，並透過角色設定，包含警總、線民、主編、作家與遊戲機制設計，讓學生感受白恐時期的政治力量，是如何影響文學書寫。

家齊國文科兼桌遊社指導老師呂覲芬就表示，她讓學生在玩這套桌遊時，也朗讀牌卡中的文字，透過聲音，同理作家寫作當下的決擇與心境。

家齊高中因應12月10日國際人權日系列活動，不僅在藝廊辦理文學行動展，也在圖書館推出人權書展、AI人權海報展，19日更將在葉石濤文學紀念館演出文學讀劇《愛．自由》，以葉石濤作品改編讀劇文本，讓學生透過文學作品，對歷史真相提出新的提問與想像。

(中時 )