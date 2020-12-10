俗話說一粒米養百樣人，每個人的個性不同，有的人特別果敢，說什麼就是什麼，做事情不拖泥帶水，但有些人卻總是猶豫不決，難以下定決心。搜狐網《小玲星座》專欄就指出，有3生肖的人做事情特別果斷，從來不會懷疑自我，渾生散發自信風采，特別受人信賴。

生肖豬：

屬豬的人性格直爽，待人處事不拐彎抹角，下決定也十分果斷，從來不會懷疑自己的能力，本身自信心爆棚，正因為如此，總能吸引到一些值得深交的對象。

生肖雞：

屬雞的人做事果斷，不拖泥帶水，一旦制定了計劃就勇往直前，不讓自己有後悔的機會，全身散發出的自信風采，總能吸引旁人目光。感情上也直接了斷，喜歡一個人就告白，不愛了就主動離開。

生肖羊：

屬羊的人嚮往自由的生活，並且非常有主見，寧願遵循自己心中所想，也不願聽取別人意見，因為自信爆棚的他們深信，自己下的就是最好的判斷。

(中時新聞網)