現代人因工作忙碌，鮮少自己動手下廚多依賴外食。對此，有網友忍不住抱怨，「小吃店最貴的其實不是肉，而是蔬菜！」更舉例說明，若拿60元到小吃店買燙青菜，份量卻只有一點點，讓他認為蔬菜比肉還要貴。不過就有內行點出5真相，「蔬菜不好保存、前置作業多、佔空間，點的人少，賣不完報廢率高。」指出不便宜是有原因的。

原PO在PTT上發文表示，自己觀察到，許多小吃店的販賣的蔬菜類反而比肉類還貴，「小吃最貴的其實不是肉，而是蔬菜！一片雞排雖然5、60元，聽起來很貴，但是60元拿去買燙青菜或是滷味的蔬菜就只有一點點，一咪咪。」更說身為一個蔬菜愛好者真的很不解。

貼文發出後不少網友留言表示，「因為蔬菜要挑、要洗，處理較麻煩」、「天氣也影響蔬菜收成吧，之前有過南部大雨菜就狂漲價」、「自己有在下廚，蔬菜真的貴。」但就有網友指出，若願意自己下廚，到市場買菜其實很省，「我都去黃昏市場買一大把20元，可以吃個2、3天。」

不過，有內行點出小吃店蔬菜價格不低的5關鍵因素，「蔬菜不好保存、前置作業多、佔空間，點的人少，賣不完報廢率高」、「因為肉可以冷凍好保存，菜沒有辦法。」還有網友表示，體驗過蔬菜處理過程後，「自從處理過地瓜葉，就完全不覺得外面燙地瓜葉貴了。」

(中時新聞網)