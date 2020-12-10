2020全國循環創新競賽，全體獲獎團隊合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學化工與材料工程系主任蕭瑞昌師生團隊，參加經濟部工業局舉辦的「2020全國循環創新競賽」，作品「鄉下小水溝的小型水力發電機」，運用廢棄腳踏車改造為小型水力發電設備，在「循環創意設計」主題項目勇奪優勝，展現出卓越的創意設計扎實功力。

為推廣落實循環經濟應用，並鼓勵國內大專院校學生投入循環經濟領域，經濟部工業局舉辦「2020全國循環創新競賽」，競賽區分「永續製程技術」、「循環綠色創新」、「循環工程應用」、「循環創意應用」、「循環創意設計」及「創新商業模式」6類應用作為競賽主題。

競賽來自全國大專院校理工農及設計相關學系跨領域合作，有116隊伍、352名優秀學生團隊參與，在評審審核後，有14校、18隊入圍決賽，每項主題選出一組優勝為最佳團隊，其餘則頒發佳作。

蕭瑞昌去年指導「只會玩」學生團隊參加「2019第三屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」榮獲大專組第3名佳績後，今年更指導吳博翔、陳昱瑋、彭立成與林鈺宸學生團隊，利用廢棄腳踏車輪框、鏈條、齒輪、角鋼、廢塑膠板結合發電機，來改造為小型水力發電設備，用途除契合政府運用再生能源政策，該款作品更可應用在多種需求場址，符合安全、循環材料選擇及模組化設計。整組發電設備幾乎零成本，並且在發電量、水輪機結構穩定度均能達到優異水準，受到評審高度肯定，勇奪「循環創意設計」主題優勝。

蕭瑞昌表示，循環經濟包含減廢、重覆使用、回收、修復、再設計、再思考、再定義等要素，化材系因應政府推動5＋2產業創新之「綠能科技」及「循環經濟」，配合能源政策、能源安全、環境永續及綠色經濟，協助建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系，期能為台灣美麗家園創造永續價值。

因此，系上修習相關課程的同學，均能正確選擇與有效運用能源科技，並妥善結合可利用的資源及潔淨能源，進行判斷與管理等知識創新，這也是系上同學能夠在本次競賽能夠順利獲獎的重要關鍵。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜蕭瑞昌師生團隊的優異表現。他並指出，學校秉持「務實、卓越、創新」核心價值，多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學；學校開設多項三創課程，全面性培養學生具備創意思考、創新實作與創業發展之能力，並提供跨領域指導與學習，以增進學生創新、創意、創業各領域所需的知識及技能。

(中時 )