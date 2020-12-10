總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，近日因萊豬等爭議政策導致聲望下滑，網路上已開始有不少網友討論2022地方大選的藍綠情勢變化。就有網友斷言，2022國民黨會大勝，民進黨為今之計要力守桃園，不要想贏台中，且還要觀察新北市長侯友宜的動向，而前高雄市長韓國瑜的下一步也將牽動大局。

網友TheoEpstein在批踢踢發文指出，現在民進黨中央執政根本幫不到地方，不要扯後腿就偷笑。但「一個丁怡銘再一個丁允恭，離選舉還有七百多個日子，再多幾個這種人都不意外」。該網友直言，2022大概又是KMT大勝的一年。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友認為，六都以外縣市的選情對國民黨有利，因此先不討論；若以六都為而言，民進黨台南、高雄算穩，台北新北不用選都知道國民黨穩贏，侯友宜會不會全台輔選則可關注。台中盧秀燕目前看起來沒有犯大錯，連任應該是沒問題；桃園則是兩黨都沒有夠大咖的人選參選。

「基本上國民黨是坐三望四，過半不是問題，民進黨則是要小心六都輸四都」，該網友建議，民進黨資源應要放桃園，「先保三」可能比較好，若全力衝台中，可能會台中桃園一起輸。

該網友的論點引起其他鄉民熱烈討論，有網友直言，「台中只要捷運不要出大包，盧會連任」、「不過2026就是江（啟臣）和蔡（其昌）的競爭囉」、「2022六都民進黨只會拿台南跟高雄啦」、「桃園DPP機會還蠻大的只要中央不要帶逆風，台中除非盧自爆不然看不出DPP有適合人選」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

韓國瑜是否出馬也是網友討論重點。有網友就說，「韓導只要拿下明年改選的黨主席，就是他主導全局了，他如果選上當主席，我反而覺得他去桃園的機率更大」。對此，原PO認為，「這樣的話確實是殺著，北台灣KMT會全勝：台北章萬安/新北侯友宜/桃園韓國瑜」。但也有網友不認同，認為韓國瑜選桃園，民進黨贏得機率將會更高。

(中時新聞網)