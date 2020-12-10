冬季是草莓盛產的季節，營養師夏子雯表示，有「水果皇后」之稱的草莓，不僅有美白功效，還能保護心血管又防癌，但有4類族群要注意，包括體質易產生結石、過敏、腹瀉，以及有腎臟病的患者都不宜多吃。

營養師夏子雯8日於臉書粉專《夏子雯-貼近你生活的營養師》表示，草莓有「水果皇后」之稱，富含六大營養素。第一是葉酸。每100公克的草莓含有83微克的葉酸，是所有水果中葉酸含量最高的，很適合女性常常食用。

營養師夏子雯整理了草莓的6大好處。（圖／翻攝自夏子雯臉書粉專）

其次是鞣花酸（Ellagic Acid），能阻止黑色素產生，具美白效果；且能對抗自由基，具抗氧化特性，進而達到防癌的作用。第三種營養素是阿魏酸，也能抗氧化、降低膽固醇，保護腦神經。第四種是花青素。也具有抗自由基的效果，可降低心血管疾病風險。另外草莓富含的維生素C及膳食纖維及果膠，也分別具有美白及能促進腸道蠕動的功效。

草莓雖營養豐富，但仍有4類人在食用上要注意，需節制食用量，夏子雯表示，體質易結石的民眾要少吃，因為草莓富含草酸，若喝水量及鈣質攝取不足，無法形成草酸鈣隨糞便排出，進而導致結石產生。另外草莓表皮的蛋白質易引起過敏，所以常過敏的人也要控制攝取量。

夏子雯表示，第三種要少吃草莓的是易腹瀉的人，因為草莓表面的小籽籽，含膳食纖維會刺激腸道蠕動，加上草莓含的鉀離子，大量吃會導致腸道細胞滲透壓改變，造成腸道蠕動過快等不適症狀。而同樣需控制鉀離子攝取量的腎臟病患者，也不能多吃草莓。

(中時新聞網)