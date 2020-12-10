林姓婦人和謝姓丈夫離婚，帶走女兒消失12年，涉嫌妨害家庭遭通緝，警方日前在高雄市找到這對母女，檢方訊後對林女限制住居；謝男與女兒重逢後，這幾天都有傳訊息互相關心。

林姓婦人和謝姓丈夫離婚後，12年前利用探視機會將當時11歲就讀國小五年級的女兒帶走，從此失去蹤影12年，林女為不讓丈夫找到人，不讓女兒念書，看醫生也都自費看診，不過彰化縣警察局田中分局偵查隊日前查到林女消費紀錄，順利找到林女和今年23歲的女兒。

謝男、林女10多年前離婚，法院將女兒監護權判給謝男，但林女2008年帶走女兒後失聯，經警方尋獲，謝男終於和女兒見面，兩人當場互加通訊軟體好友，今天聊天內容曝光，謝男的女兒晚間傳訊貼心問「爸爸吃了嗎」，謝男也關心「高雄下雨了嗎？這邊下整天」，並不忘提醒女兒記得保暖。兩人親情溢於言表。

謝男考量母女相處多年，且女兒已成年，所以讓女兒隨母親回高雄，不過媒體這兩天仍到母女住處緊迫盯人，讓其他住戶貼公告聲明「大樓為私人住宅，若再擅自進入或騷擾住戶，將採取法律行動」，而彰化縣政府社會處也證實，因母女住處曝光造成生活不便，已搬到他處隱密住所，仍掌握這對母女行蹤，沒有消失不見。

林女12年前帶走女兒，涉嫌妨害婚姻及家庭罪「略誘未滿20歲男女脫離家庭或其他有監督權之人」，彰化地檢署表示，略誘罪屬公訴罪，當時林女遭通緝就是涉犯略誘罪，仍持續偵辦，至於林女是否對女兒有脅迫、拘禁等行為，有待檢察官釐清，檢察官訊後對林女限制住居，請警方及社會局處持續掌握母女行蹤。（編輯：謝雅竹）1091210

(中央社)