高醫通過穆斯林友善醫院認證，提供男女獨立的穆斯林祈禱室。（柯宗緯攝）

高醫通過穆斯林友善醫院認證，提供男女獨立的穆斯林祈禱室。（柯宗緯攝）

高醫通過穆斯林友善醫院認證，也是南台灣首家通過穆斯林友善醫院認證的醫學中心。（柯宗緯攝）

高醫通過穆斯林友善醫院認證，也是南台灣首家通過穆斯林友善醫院認證的醫學中心。（柯宗緯攝）

據統計，在台穆斯林人口約有30萬人，高雄就占近5000人。高醫為提供穆斯林友善醫療環境，委託巴勒克清真產業公司進行輔導，成為南台灣首家通過穆斯林友善醫院認證的醫學中心，10日舉行授證啟用儀式，同時也宣布與文藻外大合作開發APP，提供醫院導覽及穆斯林餐廳等資訊，具有30多國語言即時翻譯。

根據2019全球穆斯林旅遊指數排名，台灣從第5名上升至第3名，已逐漸成為穆斯林出國旅遊優先選擇國家。高醫院長鍾飲文提到，高雄約有4、5000名穆斯林，其中以印尼籍為大宗，今年國際旅遊雖受新冠肺炎疫情衝擊，但高醫超前部署，優先打造穆斯林友善醫療環境。

鍾飲文指出，高醫穆斯林友善空間，包括設在醫院7樓的穆斯林友善廁所，提供穆斯林禮拜前的小淨及大淨洗淨設施；男女獨立的穆斯林祈禱室，備有中文、印尼文及阿拉伯文的古蘭經、禮拜毯、麥加方向標示與高雄市禮拜時間表，讓不管是來院門診或住院之穆斯林民眾均可前往使用。

另外，在高醫22樓國際醫療病房更設置穆斯林友善病房，備有專屬的餐具及備餐空間，讓來院的國際穆斯林民眾能安心住院。高雄清真寺教長陳永武表示，在台穆斯林獲悉高醫設置穆斯林友善空間相當高興，也很感謝政府對穆斯林的重視，讓他們就醫可以很安心、也很窩心。

針對穆斯林民眾到院就醫可能對環境不熟悉、擔心語言不通等問題，高醫與文藻外語大學共同開發「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人，包含醫院環境實境指引導覽，提供高雄市穆斯林友善餐廳名單及訂餐服務，更提供超過30種國家語種雙向即時語音翻譯服務。

(中時 )