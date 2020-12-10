台鐵局4年前耗資2.5億餘元的邊坡檢測標案，由聯合大地工程顧問公司得標，去年公布的檢測結果，走山的猴硐至瑞芳間邊坡當時僅列C級，卻在連日下雨的狀態下大規模走山，遭外界質疑不專業。聯合大地今日首度發布聲明。

台鐵局為建立鐵路沿線邊坡管理標準，於2017年委託財團法人台灣營建研究院研擬編定鐵路邊坡養護手冊，做為鐵路沿線邊坡及擋土設施維護管理準則。台灣營建研究院根據鐵路邊坡特殊性，並參考高公局及公路總局邊坡養護手冊進行手冊編撰，編撰期間除蒐集台鐵局內各單位意見外，更邀集專家學者參與討論及辦理座談會，今年6月交通部已經核定，預定於明年1月頒布施行。

依據邊坡其需處理程度與維護管理需求進行分級，共分為A、B、C、D四個等級，各分級分別定義為

A級：邊坡有明顯不穩定徵兆，且可能影響列車通行，須採取必要之維護補強等緊急處理措施，並配合密切巡查及監測。

B級：邊坡有疑似不穩定徵兆，且可能影響列車通行，須採取必要之維護補強等措施，並加強巡查及監測。

C級：邊坡無明顯不穩定徵兆，仍需進行巡查或例行性維護，並視需要進行監測。

D級：邊坡處於穩定狀況，仍需進行巡查，或可解除列管，回歸各路線保養作業。

針對台鐵局全線（南迴線除外）沿線邊坡及擋土設施進行初次的目視檢測調查及安全評估與分級，目視檢測調查皆依據契約及鐵路邊坡養護手冊相關規定辦理，除步行進行邊坡及擋土設施四大項目25小項次檢查項目檢測外，更進行地質敏感區、環境地質災害潛勢、土石流潛勢、區域地質特性等相關圖資套繪判釋，綜合上述資料，依據鐵路邊坡養護手冊分級標準流程進行分級，整個目視檢測調查及安全評估與分級過程皆依鐵路邊坡養護手冊相關專業標準規定辦理。

走山崩塌路段宜蘭線K12＋233，經目視檢測擋土牆發現裂縫及鋼筋外露兩項異常徵兆，惟因非位於地質敏感區、環境地質災害潛勢區、土石流潛勢區，及無歷史災害紀錄，故依據鐵路邊坡養護手冊宜蘭線K12＋233邊坡目視檢測分級結果為C級。

走山段11月30日進行巡檢時即發現有異狀，台鐵即通知本公司至現場進行緊急應變措施，當時發現擋土設施裂縫有擴大且有外凸情況，因此建議需進行補強改善，緊急封鎖西正線進行臨時性補強改善措施，敲除外凸及裂縫處擋土牆，坡面暫時採噴凝土保護並派員24小時監測，以維列車行車安全及後續雨停後進行現勘調查並研擬長期改善方案，但因降雨持續不斷，4日早上台鐵監測人員發現有明顯異狀緊急通知列車慢行停駛，公司接獲通知立即趕赴現場協助現場處理，後續並提供相關協助。

自上月30日台鐵巡查人員發現異常徵兆擴大後，即調派專業人員協助台鐵搶通，對於各界專業人士指正與建議自當虛心受教，不過，聯合大地工程顧問公司深怕部分人士未能完全明瞭計畫來龍去脈，及執行細節等詳細情況，即依不完整資訊做出與事實和實際狀況不符誤解和判斷，因此提出說明與澄清。

(中時 )