專為不同族群量身打造專屬的電競設備的Logitech G，其中專業電競PRO系列於今(10)日推出PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠，並於為期一週(12/10~12/16)的「LOGIVAL羅技嘉年華」率先開賣！無論你是想要邁向專業電競選手的玩家，還是期待在每一次對戰中克敵制勝的一級玩家，都可透過Logitech G SUPERLIGHT完整展現你的戰力！

專為電競選手、資深玩家所設計的SUPERLIGHT，以更輕量化的產品設計為目標，在速度致勝的電子競技中，卸除一切非必要性的零組件，打造出目前在Logitech G系列產品中，最羽量級的無線電競滑鼠。PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠搭載最新的HERO 25K傳感器及大面積耐磨鼠腳，讓滑動的體驗更加迅速流暢，同時完整保有LIGHTSPEED、無線充電等功能，排除所有阻礙及限制，就要讓玩家操作更加得心應手，戰無不勝！

追求頂尖效能和推進遊戲體驗是Logitech G團隊和電競選手的共通目標，為了讓頂尖電競選手們發揮最好的表現，團隊透過設計師與工程師直接與各類型的職業遊戲選手、戰隊聯手，瞭解各種職業競技遊戲的特性，並將其優勢與選手的需求整合，也讓PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠達到頂級職業遊戲設備的標準與品質。以前代G PRO Wireless（GPW）為基礎，進行調整與升級的PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠，各項功能、特色都將更符合專業選手們刁鑽的需求，NAVI電競戰隊明星選手S1MPLE亦表示：「在射擊遊戲中快、狠、準地瞄準並擊殺敵人就是一切，Logitech G PRO X SUPERLIGHT的所有功能與特色，在在切合專業選手的競技需求，也得以讓選手在比賽中的表現一直保持著巔峰狀態。」

G PRO X SUPERLIGHT 輕量化無線電競滑鼠移除了使用上非必要的LOGO RGB燈號以及DPI調整鈕，並從按鍵、滾輪、內部結構和整體材質上更加輕量化，僅63公克的重量，比GPW大幅減少了25%，讓每天專注於練習、使用電腦超過10個小時的職業選手和資深玩家們，在遊戲中甩鼠、大量點擊、移動都更加迅捷流利。

為了增進滑鼠的使用體驗，讓操作手感更為細緻順暢，G PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠，擴增原本的鼠腳，在滑鼠前、中、後大量使用耐磨不沾黏的鐵氟龍材質支撐，同時配備升級後的HERO 25K傳感器，突破了現有感應器的限制，可提供亞微米等級的精確度，滿足使用者在大螢幕中快速且精準的移動需求。

Logitech G為了落實對於地球與環境永續發展的承諾，G PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠在材質上使用了對環境友善的減碳材質，同時保有最佳性能，除了零障礙延遲的LIGHTSPEED，與GPW相較之下，充飽的電力消耗時間更從50小時提升至70小時，展現對品質的堅持。

LOGIVAL羅技嘉年華電競區展區。（黃慧雯攝）

LOGIVAL羅技嘉年華商務區展區。（黃慧雯攝）

羅技自即日起至12/16，於台北三創生活園區一樓，舉辦為期7天的「LOGIVAL羅技嘉年華」，並由AOC螢幕、捷元電腦贊助，邀請所有粉絲與玩家們共襄盛舉！除了G PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠將於現場首賣，推出黑、白兩款色系，建議售價NT$4,490元，並贈Faker限量海報之外；羅技更以電競、商務主題打造主題展示區，包含現場可以體驗全套的羅技G系列模擬飛行器、賽車模擬控制器，讓喜愛飛行遊戲、賽車遊戲的玩家都可以感受最極致的遊戲體驗，先前未引進台灣的模擬飛行器也將在現場開賣，不再需要海外代購，能滿足飛行迷長久以來的需求。商務區則展示了人體工學滑鼠MX Vertical 、高階無線線盤MX KEYS 、MX295靜音鍵鼠組、MX Master 3無線滑鼠MX Anywhere 3等週邊配備，無論你有哪樣的需求，都能在展區中體驗得到！

(科技)