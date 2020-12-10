外送平台點餐越來越盛行，不僅方便還能不用出門就可享用美食，曾是《大學生了沒》班底的網紅小冰，也是忠實的愛用者，不過每次點餐都狀況頻頻的他，自曝吃到一半突然發現牙縫有異物，拉出來一看居然疑似是「體毛」，讓他當場傻眼。

小冰在臉書PO出一張向外送平台客訴的截圖，只見他在潛在食品安全風險欄位說明始末，並表示享用漢堡時，牙縫感覺卡著像頭髮的東西，沒想到拔出來後竟像是體毛，隋後也附上照片給業者，希望對方能好好處理，接著語帶無奈表示：「有人跟我一樣，被x毛卡過牙嗎？先說男女友的除外」。

不過小冰遇到外送平台出包非首次，他之前訂了225元的外送，並要求外送員將餐點放在一樓即可，沒想到對方不僅把餐點拿走還取消訂單，最後在平台顯示結果竟是「等了十分鐘沒聯繫到客戶」，因此無法拿到退款，這讓小冰氣炸除了要外送平台還他公道之外，更反問該外送員：「這樣吃的心安嗎」。

對此網友也紛紛分享慘痛經歷：「想到某次吃火鍋，從鍋裡撈出的玉米竟拉出捲捲的x毛」、「朋友之前也是吃到捲捲的毛，但店員解釋頭髮因為焗烤加熱所以就變捲了」、「你確定不是昨晚就卡了嗎」。

(中時新聞網)