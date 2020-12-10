勞動基金爆發弊案！檢方調查，今年7月間，一場勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文、寶佳資產投資主管邱裕元在場的宴席上，邱裕元疑似請託游迺文買股，拉抬特定股票，全案朝行賄、操縱股價方向偵辦，案情不排除有升高趨勢。

根據《今周刊》掌握第一手消息，游迺文與邱裕元在這場餐敘絕不是恰巧碰上，因為該宴席就是由寶佳主動設宴，當天餐費共計6萬元，也由邱裕元買單，在座的除了游迺文，還有復華投信主管也在場。

但這是游迺文出席的唯一一場敏感的高檔餐宴嗎？恐怕不是。

游迺文高檔餐飲不只一回

職務敏感 寶佳、投信主管隨侍在側

今年2月下旬，新冠疫情正嚴峻，台北市許多知名餐廳都門可羅雀，但這天，敦化南路上這家老字號高檔餐廳，一整桌吃得熱呼呼，定睛一看，席上每個人大有來頭，其中一位是國內大型投信高階主管，一位是公司在今年由興櫃轉上櫃的公司董事，股價很高，還有多位證券圈人士，另外，席上也坐著游迺文。

很意外嗎？一位認識游迺文多年的友人說，一點都不意外。

2012年，游迺文剛擔任該職務不久，當時有一家大型金控爆發經營權問題，情勢緊繃；因為勞動基金的手上握有不少這家金控的股權，於是主事者透過關係，請游迺文務必幫忙，支持公司。

當時還略顯青澀、沒有太多江湖經歷的游迺文，據稱已經直接開口：「大家素昧平生，要我幫忙可以，但我想去特種場所見識一番。」游迺文的直白，也讓當事人留下深刻印象。

這一次，勞動部在9月16日收到內部檢舉函，據了解，內容直指「游迺文指示勞動基金委外操作機構對特定股票下單」，廉政署檢察官在11月26日就立刻發動搜索，並且透過解讀游迺文的手機，循線拉出與國內近幾年最大投資公司——寶佳集團，與勞動基金之間剪不斷的複雜關係，案情立刻急遽升高。

一邊是手握超過兩兆元的勞動基金，另一邊是這幾年縱橫台灣資本市場的大鱷，雙方是否可能如目前檢調偵辦方向般的聯手遮日，坑殺所有小股東與1000多萬勞工朋友的退休金。

拋售永冠—KY啟人疑竇

東窗事發？寶佳賣了又買回

其實今年7月，邱裕元與游迺文共同餐敘的那場餐會，儘管與會的復華投信回覆，「復華員工中，七月沒有和游先生吃飯。」但根據《自由時報》報導，當天吃飯時大談的，是要拜託勞動基金幫忙拉抬某幾檔金融和綠電相關股票。

但巧合的是，就在這個時間，寶佳資產確實從市場上拋售一檔綠電股票，這檔股票就是永冠 ─ KY。

永冠是風力發電鑄件公司，根據寶佳集團與永冠公司公告，在今年6月19日永冠公司開完股東會，寶佳順利取得一席董事後，7月寶佳就在市場上大賣永冠的股票；到7月底，寶佳對永冠持股從18.14％下降到11.63％，短短一個半月不到的時間，寶佳就賣出6.51％的股權。

這件事有幾個奇特的點，第一是寶佳短時間釋出這麼大的賣壓，永冠股價在此期間居然不跌反漲，這代表有一股更強的力道在承接永冠股票，誰在接股票？有待廉檢進一步追查。

第二奇怪是，照過去寶佳投資其他公司習慣，通常在股東會後，就會開始一路減碼，包括台新金、永豐金都是如此；但寶佳這次出脫永冠股票，卻罕見地在今年9月後，又反賣為買，把才剛剛賣掉的股票又買回來，而且根據永冠的股價線型來看，買回價格還遠高於賣出股價，更啟人疑竇。

深入解析勞動基金弊案 詳見第1250期今周刊。

《今周刊》(第1250期)

(中時新聞網)