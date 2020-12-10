中友百貨今年與卡娜赫拉做活動結合，全館逾其15個打卡點。（張妍溱攝）

「中友夢幻甜點美食展」美味甜點吸引「甜食控」前來。（張妍溱攝）

後疫情時代！不能出國過耶誕節，也有浪漫過節氣氛，超可愛的卡娜赫拉小動物聖誕樹，大大矗立在中友百貨前廣場，起結合夢幻美食甜點10日開展至27日止，來自日、韓、義大利等外國美味甜點，開展首日吸引「卡娜赫拉迷」與「甜食控」前來，人潮擠爆。

中友百貨指出，舉辦第4年的「中友夢幻甜點美食展」，今年參展店家有台南「粿仔伯」、櫻花妹子們社群的水果三明治–「橫山三明治」；以玫瑰造型橫走IG的「時境SHIN JING」檸檬塔、「SoyHERE這裡濃豆乳」，另法樂法式薄餅今年帶來最夯的泰式奶茶口味…等。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年與卡娜赫拉做活動結合，全館逾其15個打卡點，提供滿仟送佰、3波獨家會員禮共9000份、銀行刷卡禮、家族點數放大折抵，及夢幻甜點美食展，贈獎規格直逼周年慶檔期，女裝已下殺5折起、各化妝品牌推出限量聖誕組合等眾多吸客利器，來店人潮可望增1成。

簡聰政說，另聖誕節做公益活動，與捷運公司開發1個獨特的悠遊卡，就是小小購物袋造型的悠遊卡，在耶誕節期間到中友百貨，捐助300元給瑪麗亞文教基金會，就可拿到很特別的悠遊卡，數量有限。

(中時 )