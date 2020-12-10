工業電腦廠事欣科(4916)今（10）日召開線上法說，表示在航太、通訊、國防訂單逐步恢復出貨下，2020年第四季營運可望持續回升，在疫情可控、產業秩序恢復狀況下，上述3類產品訂單需求狀況仍審慎樂觀，希望可帶動營運表現逐步回升。

對於法人提問是否有新併購對象，事欣科表示目前無具體標的，但強調除了本業有機成長外，併購仍是未來重要發展主軸之一，只要有適合標的都會審慎評估可行性。同時，公司仍希望適度回饋投資人預期，會參考過往配息及明年資金規畫運用狀況，斟酌發放股利。

事欣科代理發言人李神龍表示，公司今年產品組合和出貨地區沒有太大變化，只是營收規模受疫情影響而縮小。在5大產品線中，航太線束應用、通訊、國防用印刷電路板（PCB）等產品訂單已在第四季回溫，需求狀況不錯，預期第四季營運將優於第三季。

事欣科董事長廖文嘉表示，公司生產基地位於北美，受封城防疫影響較大。李神龍指出，事欣科加州廠出貨已恢復至疫情前4～5成水準。墨西哥廠原有業務出貨已完全恢復、甚至略優於疫情前水準，但整合原內華達廠博奕產能部分，因市況需求仍疲，目前僅小幅回溫。

李神龍表示，墨西哥新廠尚未達到原訂規畫的最適規模，集團將持續致力管控成本、善用國際戰略優勢及擴產後利基，來進一步優化營運效能，使原先預期的新廠擴展綜效顯現，帶動集團毛利率及獲利表現回升。

李神龍坦言，因疫情衝擊生產及出貨進度，使公司今年營收及獲利表現均將衰退。展望明年營運，若在疫苗順利問世、疫情可獲得控制，使產業秩序得以恢復下，與客戶洽談的訂單狀況目前仍審慎樂觀，希望可帶動明年營運逐步回升。

對於5大產品線明年展望，李神龍表示，以航太、國防、通訊產品需求相對樂觀，出貨需求來自既有前5大客戶的既有及洽談中訂單。博弈及工業電腦產品因產業市況恢復緩慢，預期需求恢復時間較晚，進度仍有待觀察，將持續爭取既有客戶新訂單。

其中，事欣科打入Space X供應鏈，提供相關客戶及供應商PCB板及產品組裝。李神龍表示，目前已有少量訂單穩定出貨，預期明年貢獻度將會較明顯提升，並成為集團重要客戶之一。由於產品毛利率相當不錯，貢獻提升將有助帶動獲利成長。

(時報資訊)