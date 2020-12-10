通緝犯籍斯瀚9日在戒護就醫過程脫逃，10日再度遭逮，其中籍男的女友也參與接應、幫助脫逃；知名法醫高大成認為，罪犯會有逃脫心態，大多因為無法接受刑期太長，或是擔心獄外的伴侶離開等，原因眾多，但強調脫逃絕對是「無謀行為」，他以台灣知名的大寮監獄越獄事件為例分析，講述逃獄者心理、逃獄原因和作案工具手法等，也分享了他經手的離奇監獄死亡事件。

高大成在影片中分析逃犯心理，他認為所有逃犯行為都是「無謀而動」，現在監獄的管理幾乎是100分，犯人要逃獄的可能性趨近0，而且還要冒著越獄不成功會加重刑責的風險，也不像從前可以賄賂監獄管理高層，種種原因說明越獄是弊大於利，所以他強調「這根本是無謀的行為！」

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高大成談起台灣知名的越獄事件，必然會提到「高雄大寮監獄挾持事件」，此事件為6名受刑人挾持了監獄典獄長等人作為人質，企圖逃獄，最後6人見無法成功皆自戕；高大成說，他當時看到照片有很多疑問，他懷疑是因為受刑人無法忍受刑期過長，怕女友離開等原因，他無奈地說「你如果這樣想，當初就不要犯罪就好了嘛，犯了罪才來說這些事，根本本末倒置。」

高大成說，監獄會內亂，都常是因為受刑人認為逃不出去了，認為如果剩一兩個人要逃比較好逃，但他強調此事件真實內幕他不清楚，他說受刑人當中有人只要關4年，沒有必要逃獄。

高大成認為，罪犯會有逃脫心態，大多因為無法接受刑期太長，或是擔心獄外的伴侶離開等，原因眾多，但強調脫逃絕對是「無謀行為」。（翻攝自youtube）

高雄監獄挾持事件中，有人在袖內預藏剪刀，刺穿監獄人員，從而爆發事件；而高大成說，監獄內最常用來作為武器、逃獄工具的是牙刷、剪刀或棉被床單，許多犯人會把牙刷柄的後面磨尖，或是將剪刀拆開變一半，用尖銳處戳牆面或當犯案凶器，有些受刑人在監獄裡做工時的，也會將工作器械當作武器，因為這些都不會被列為違禁品。

此外，高大成說，床單和毛巾可以作為「勒人」用，或是將床單互相綁起來變成繩子，方便從2樓以上垂降脫逃，而原子筆因為比較軟、筆身沒有彈性，常常戳下去後就斷掉，所以效果不好，大多數人還是會選擇牙刷。

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許多人說犯人有逃獄心態，有可能是因為在獄中被其他人欺負，高大成說，剛關進去的犯人可能因為不習慣環境，或是吸毒、喝酒習慣改不過來，因此在獄中還在鬧，同寢室的獄友就會教訓他，教訓過頭就會造成死亡，這種事情2.30年前每天都會有1、2個案例，後來獄方不斷告訴受刑人，若發生犯人遭霸凌而死，事後警方一定追查得出是死者遭外力介入而死，獄友一定難辭其咎，會被判更重，因此近年已經很少有監獄欺負人的事情。

談起調查過監獄離奇死亡事件，高大成說，先前一個犯人被關進監獄後，管理員在當天晚上6點向他說教，並在7點離開，隔天該犯人被發現吊死在窗戶旁邊，犯人家屬一口咬定是管理員將他勒死，但他判斷，發現屍體時是早上9點，當時是冬天溫度約30度，醫師體狀況判斷死亡約7個小時，死亡時間約在晚上11點，因此認定死亡與管理員無關，後來確定該犯人是因為憂鬱症才選擇入獄後輕生。

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