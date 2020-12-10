現在無論拍電影還是電視劇，講究劇情之外還要配點動作戲才夠看，而越危險的動作設計越吸睛，有時某些橋段可能讓導演跟演員都擔心「心有餘而力不足」，會請專業的替身演員代勞，沒想到這在業界很稀鬆平常的事情，竟遭有「吃屎名嘴」封號的大陸娛樂評論家宋祖德批評，說請替身跟論文抄襲沒兩樣，根本犯罪。

每次發聲都語出驚人的評論家宋祖德，昨(12/9)又說出驚天言論，他以《堅決抵制明星拍戲用替身！》為題，寫下長文，表示明星拿了高額片酬，就該親自實踐表演，憑什麼用替身？還說一個演員用替身演戲，「跟學生抄襲論文有何區別？」。

宋祖德舉例，例如一線紅星拿了2千萬人民幣的片酬，但可能他的替身酬勞不過2萬，「明星不用吃苦輕輕鬆松賺取天價差價，跟商家賣假冒偽劣產品有何區別？」，而商家如果賣了仿冒品或是劣質品，至少還會辯駁或是自知理虧閉嘴，反觀演員用替身，卻總是理所當然。

宋祖德認為演員請替身，根本丟臉，「演藝圈用了假冒偽劣還大肆張揚，以使用替身為榮，甚至把替身也炒紅，價值觀嚴重扭曲，會誤導青少年兒童造假」，因此呼籲相關單位應該嚴格監管，最理想就是封殺用替身的演員，沒收他們的非法所得，甚至鼓勵走更極端的手段，「送他們去坐牢」，多數網友覺得宋祖德這話說得過激，若硬要說有點道理，可能就是關於替身費用誰支付的問題，建議「誰用替身就從誰的片酬裡扣錢給替身，而不是劇組」，這樣就公平。

(中時新聞網)