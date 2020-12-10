愛吃甜點的人看過來！邁入第4年的「中友夢幻甜點美食展」，今年邀請35家人氣名店，集結日本、韓國、義大利等，即日起至12/27於C棟13F大廳開展！中友表示，除有超人氣的粿仔伯、王子神谷日式厚鬆餅、時境檸檬塔、法樂法式薄餅屋外，今年在社群媒體上爆紅的橫山三明治、SoyHERE這裡濃豆乳、Nyako-貓爐。貓仔燒專門店等，商品陣容強大！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，耶誕節檔期是年底最大檔，中友百貨投入高額的促銷成本，提供滿仟送佰、三波獨家會員禮共9000份、銀行刷卡禮、家族點數放大折抵以及舉辦具有話題性、吸客率高的夢幻甜點美食展，贈獎規格直逼週年慶檔期，加上目前女裝下殺5折起、各化妝品牌推出限量聖誕組合等眾多吸客利器，來店人潮預估可增加一成。

本次參展店家各有千秋，去年首度參加展覽的台南「粿仔伯」創下超高營業額，今年再度進軍台中帶來美味傳統米食甜點；最近席捲櫻花妹子們社群的水果三明治「橫山三明治」，也以各式美形三明治搶市；以玫瑰造型橫走IG的「時境SHIN JING」檸檬塔、超可愛雪怪「SoyHERE這裡濃豆乳」、少女們喜愛的法樂法式薄餅等，都是現場的人氣商品。

中友夢幻甜點美食展除配合聖誕節檔期滿3000送300電子購物券活動，還推出多重好禮。只要活動期間於C棟13F甜點展區或B棟13F卡娜赫拉的小動物希望旅程期間限定店，消費滿額即可參加首4日扭蛋大方送，12/10-12/13當日累積滿399元即可扭蛋1次，有機會獲得指定甜品1份。

(工商 )