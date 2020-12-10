大陸水泥市場進入第四季傳統旺季，西進水泥廠出貨量已恢復「旺季效應」；不過，價格仍未達去年同期水準，台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)11月營收仍比去年同期衰退。市場預期，西進水泥廠今年大陸市場獲利貢獻度將小幅減少。

台泥11月合併營收108.89億元，年衰退6.76%；亞泥11月合併營收79.23億元，年減0.97%；信大水泥11月營收7.19億元，年減17.41%。

台泥指出，進入第四季傳統旺季，集團在大陸市場的發貨量都已衝到今年的高峰，10、11月都有500萬噸以上的水準。預估，12月也應可保持高水位。

進入旺季，大陸地區的華南、華東水泥價格陸續都有2、3波的調漲；不過，台泥表示，由於去年同期，當地的價格是「暴漲」的，去年價格基期太高，因此，今年的價格雖已調漲，但，整體的均價還是無法超越去年水準。

亞泥在大陸市場主要的營業區域在華中及西南，亞泥指出，華中地區第四季水泥價格調漲下，平均價格幾乎已與去年相當；不過，由於今年大陸西南地區受到水患、供給增加的因素，水泥價格與去年有一定的落差，因此，營運有些微的減少。

大陸市場只有南京一個廠的信大水泥，第四季當地價格雖有調漲，但因產能只有250萬噸，因此，信大11月大陸地區對母公司的貢獻度減少，合併營收衰退幅度達17%以上。

市場指出，雖然進入傳統第四季旺季，台、亞泥及信大水泥在大陸市場的發貨量都已衝到今年的高峰；但因價格不如去年，對母公司的貢獻度不如去年，因此，台、亞泥及信大今年累計至11月的合併營收，仍比去年同期衰退。

台、亞泥大陸市場的營收獲利占整體的7成左右、信大水泥也有65%上下，在大陸市場營運貢獻度減少下，法人預估，西進水泥廠今年的營收獲利恐比去年有小幅度的衰退。

(工商 )