李宣榕加盟福茂唱片，今（10日）舉辦首張專輯《好好》記者會，也是她34歲生日，國際球星林書豪捎來影片「Sharon，祝你生日快樂」，讓她當場喜極而泣，她曾和姊妹淘吳姍儒、曾沛慈一起去追星，事後把合照中的姊妹淘切掉，只留下自己和林書豪。母胎單身的她，生日許願「我會好好努力找個伴」，也坦言「理想型」高人一等，必須陽光幽默、喜歡小朋友，身高180公分以上。

李宣榕曾是「星光小公主」，出道13年終於圓夢發片，心情期待興奮，昨晚思念起年初過世的父親，而崩潰大哭，她說，「我必須好好完成這場演出給爸爸看」，也對爸爸說「請原諒我想念您而哭泣，也請放心我會好好的。」孝順的她，日前也剛為家人買房子搬新家，她現在與媽媽弟弟同住，除了離市區近，也想幫媽媽換個環境，「媽媽在家多多少少會想（爸爸），我會擔心她啦」。至於房貨壓力幾千萬？她語帶保留「幾千不好說，家人一起努力」。

而她最近為新專輯《好好》，跟《女力報到》劇組請假3個月，少賺約百萬元，但也賺到3個月公主命，她回想星光幫出專輯時唱片公司把一切弄的好好的，她去拍戲之後習慣當班長，很久沒有當公主了。她今在記者會上演唱〈好好〉、〈備忘錄詩人〉兩首新歌，展現唱功，福茂老闆張耕宇獻上特製的「金麥克風翻糖蛋糕」為她慶生，寄望她在歌壇越飛越高，唱出屬於自己的金字招牌。

李宣榕外型甜美，歌唱實力兼具，她將於12/13登上新北歡樂耶誕城首唱新歌，12/26快閃台北市3間唱片行舉辦李宣榕《好好》一日店長簽名會。

李宣榕開心姊妹淘吳姍儒把第一次發片記者會主持獻給她。（陳俊吉攝）

李宣榕開心姊妹淘吳姍儒把第一次發片記者會主持獻給她。（陳俊吉攝）

林書豪今在李宣榕發片記者會上，透過影片送上祝福。（陳俊吉攝）

福茂老闆張耕宇獻上特製的「金麥克風翻糖蛋糕」為李宣榕慶生。（陳俊吉攝）

李宣榕今發片，並在記者會上慶生，喜極而泣。（陳俊吉攝）

李宣榕加盟福茂唱片，今舉辦發片記者會並慶生。（陳俊吉攝）

(中時 )