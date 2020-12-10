高雄市議員黃捷罷免案已由罷免團體於11月20日提交第二階段連署名冊，目前正由中選會查核，然而最近又一樁台北地檢署起訴統促黨案，讓黃捷母親賣茶的往事被提起。對此，黃捷強力否認母親曾在大陸賣茶，並嗆聲提告散布謠言者，但其母又被發現年初曾在臉書轉做直銷產業，該產品在網路上爭議不少。

高雄市議員黃捷母親在臉書推銷凝膠產品。（圖／翻照黃捷母親臉書）

罷免案來勢洶洶，低調許久的黃捷最近藉由北檢起訴書作為反攻起點。黃捷打出悲情牌說，「有本土支持者開始被動搖對我的信任和支持。」她呼籲，台灣人務必團結起來，因應這一場威脅國家安全的資訊戰爭，並稱若有人再以訛傳訛不排除提告。但黃捷好像忘了，去年她曾發聲明，已承認母親從事的顧問工作就是協助將產品銷售到世界各地，而中國市場是其中一部分。

針對黃捷全力反攻，今天又有網友挖出她母親過去的臉書照片。幾則臉書內容，黃捷母親寫道，「廈門行的主要任務是廠商希望把整批普洱茶賣掉」、「在大陸享受凡是刷支付寶的樂趣」等語，讓網友質疑，「到底是誰在說謊？」

值得注意的是，當「賣茶羅生門」讓黃捷母親臉書又受到關注的同時，本刊發現，針對罷免案，黃捷母親6月曾發文說，「相信罷與不罷都有神的美意，當初選擇進廚房就不該怕熱。」坦然態度，更甚其女。另外，本刊也發現，黃捷母親雖然今年未再從事茶葉相關買賣，但也轉移陣地到一家名為New U Life公司的「HGH凝膠」販售。黃母年初曾在臉書發文表示，自己使用後HGH後，明顯感到身體變緊實，心情變輕鬆，脾氣也不見，還少了2公斤，有興趣朋友可以私訊。

從黃母該篇貼文可以發現，簡體字的產品宣傳介紹，100年前發現HGH後，經過臨床醫學、人工重組、抗衰老臨床等研究，於2018年發展為全球電商模式。另外的文宣也寫道，「HGH凝膠」有多種功能，包括降低膽固醇、提高骨密度、減少脂肪等。

本刊調查，New U Life公司是一間直銷公司，有網友曾因為親戚想做凝膠販賣上網詢問，因此網路社群討論不少。據了解，該產品最主要號稱可以「返老還童」，但可能因成效不好，以及官司糾紛頻繁，讓衛福部食藥署一度在網站公告恐涉嫌「膨風」。目前經該公司努力後已先下架該公告。

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(中時新聞網)