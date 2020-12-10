高雄市議員黃捷罷免案已由罷免團體於11月20日提交第二階段連署名冊，目前正由中選會查核，通過機會不低；對此，黃捷近來緊守選區，一反過去政治攻擊手砲火猛烈的爭議形象，搶時間營造深耕地方，並藉由最近其母在大陸賣茶事件又被提起，強打意識形態對立，呼籲台灣人要團結，避免本土派政治人物被消滅。

對於罷免案如火如荼展開，黃捷從一開始的囂張氣焰，已轉趨低調，並提出不少對策降低衝擊。今年6月罷免甫啟動，黃捷曾諷刺說，「鳳字沒那麼好寫」，但眼看支持罷免人數暴增，她甚至從過去大力批評前高雄市長韓國瑜的形象「變臉」稱說，現任陳其邁市府的路平政策為何不如前朝？

相對罷免團體「鳳山清捷隊」，黃捷也組織「路平糾察隊」，盼以路平政策打入基層群眾，平衡她過往強烈的政治攻擊手形象。面對今年有罷免民眾反撲，相較過去一年多，針對韓國瑜頻繁的政治性發言，黃捷近期攻擊性語言相對減少。只是面對罷免壓力，她有時還是會忍不住嗆出，「邪不勝正」。

雖然黃捷看似對罷免處之淡然，但實際上該做的防守都沒少。罷免團體質疑她地方行程太少，黃捷則在臉書刻意表示，自己有一陣子沒上電視，被地方長輩關心了。她藉此強調，除議會總質詢外，也抓緊時間跑遍鳳山的大小活動、校慶、區權會、演講、訪談等。罷免潮來勢洶洶，黃捷只能多用臉書宣傳破除罷免方攻勢。

此外，時代力量「人頭黨員」調查報告於11月底出爐，雲林縣議員廖郁賢在調查時指稱，確實有部分入黨申請表來自於高雄市議員黃捷與其團隊，黃捷給的那一批入黨申請，因為黃捷驗過，所以送到雲林時，廖自己就未再重複檢驗。相較今年7、8月時，黃捷與親妹黃蓉怒嗆喊冤的態度，該份調查報告露出後，黃捷則以低調面對，恐是怕「人頭黨員」事件再起風波，增添罷免材火。

但眼見罷免團體勢不可擋，甚至有不少民眾走上街頭遊行，黃捷找到機會也不放棄反守為攻。近期台北地檢署起訴書披露，統促黨疑受對岸指示，蒐報高市議員黃捷母親在大陸賣茶葉的資料進而散佈。對此，黃捷這兩天強力宣稱，母親絕對沒有在中國賣茶葉，那是有心人士造謠，並扯無非是「中共政府希望消滅所有本土派政治人物」。針對外界她耕耘地方不力，黃捷的操作似乎想把罷免焦點轉移到意識形態對立上，這方式在政壇上並不少見。

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(中時新聞網)