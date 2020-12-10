南投縣長林明溱率局處首長，大跳廣場舞健身。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（左），邀請創作才女黃小玫擔任行銷大使。（廖志晃攝）

歲末年終之際，南投縣政府10日展現一年來拚觀光、拚建設，呈現「幸福在心投」成果，展望未來，即使疫情籠罩，也要繼續拚經濟！縣長林明溱並聘請埔里女兒、創作才女黃小玫，擔任「南投縣行銷大使」。

林明溱、副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智，率縣府團隊向鄉親報告一年努力的成果，包括縣議會議長何勝豐、立委馬文君、許淑華、縣議員曾振炎、林芳伃等人也列席，肯定縣府為鄉親服務的用心。

何勝豐表示，林明溱上任6年來，各項建設有目共睹，社會福利無論對老人、小孩、弱勢也都很照顧，未來2年，南投縣的環保、人口外流問題，希望縣府團隊更用心。

立委馬文君、許淑華表示，林明溱連任後，還是和首屆一樣努力，她們在立法院會繼續配合南投需要，爭取地方建設。

林明溱表示，過去一年，縣府克服防疫困難，舉辦大型活動，帶動旅遊商機，替農特產品打開市場，增進縣民就業與收入。日月潭萬人泳渡，樹立運動防疫新典範；南投世界茶業博覽會創造72萬人次參觀人潮，銷售總額創新高突破1.7億元；首次舉辦街舞大賽、創辦咖啡巧克力節，還有武嶺自行車、客家文化節等活動，為南投縣帶進一波波的觀光人潮。

至於重大建設部分，埔里福興溫泉區基礎工程完工、仁愛鄉都達明隧道修建、投83線拓寬、名間鄉投42線道路提升、埔里鎮投70線修建等，都在今年陸續完成，不但提升交通安全，也帶動地方產業發展，連一般人「看不到」的山區農路、市街小巷道，也都持續進行在修繕。

另外，雙龍瀑布七彩吊橋開放，成為全台最美最夯的吊橋，合歡山國際暗空公園觀景平台啟用，吸引更多遊客探訪。

展望未來，林明溱表示，國姓橋聳雲天綠雕公園、5大園區、青年住宅、藍田街重劃、增設托育資源中心等，也都是縣府努力目標；另外，充實緊急醫療、萊豬零檢出、投89線明隧道工程、靖山農路拓寬、中寮環鄉道路等建設，都會努力完成，不負民眾期望。

(中時 )