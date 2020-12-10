黃男中彈後，所幸意識清楚，並由救護人員送往醫院急救。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

因現場無外力介入或打鬥痕跡，警方初步研判疑因擦槍走火。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復鄉一名67歲阿美族的黃姓男子，今中午被隔壁鄰居發現倒在自家門口，且旁邊有一把自製獵槍，立即通報，警消人員到現場發現，黃胸口有嚴重槍傷，所幸意識清楚，送醫急救後，無生命危險；因現場無外力介入或打鬥痕跡，警方初步研判疑因擦槍走火，然而黃持有獵槍未申請執照，警方也將依法開罰。

鳳林警分局表示，今中午12時04分許獲報指出，光豐路一處民宅傳出有民眾受傷；轄區富田派出所員警趕赴現場查看，發現現場一名男子胸口疑似受有槍傷，但意識清楚，隨即請救護人員轉送台北榮民總醫院鳳林分院急救。

警方進一步追查，黃男為阿美族人，事發現場沒有發現打鬥痕跡，僅發現一把自製獵槍，經訪查附近民眾，也未聽聞有糾紛情事，初步研判應是操作獵槍不慎，導致胸口中彈，不過意識清楚，暫無生命危險；經鳳林榮民分院初步治療後，黃男目前也轉送至花蓮慈濟醫院做後續治療。

經查因黃男持有的獵槍未申請執照，目前仍由富田派出所及鳳林分局偵查隊深入調查，將依《槍砲彈藥刀械管制條例》，處2千元以上2萬元以下罰緩，若仍不願提出申請，槍枝也將予以沒收。

(中時 )