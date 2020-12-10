中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日指出，案719浙江台商入住的北市防疫旅館，跟11月29日案693入住的為同一間旅館，且兩人入住時間有重疊，消息一出，引發網路熱議，但北市衛生局疾病管制科長余燦華仍指出，所有病例都還在調查中，從傳染途徑、傳染源、人員都還在調查，對外界質疑案例間，可能重疊接觸的地點，依目前的證據及資料顯示，並沒有接觸跡象。

個案719入住防疫旅館居家檢疫期間，曾在12月4日出現發冷及發燒症狀，隔日衛生單位安排就醫採檢，9日報告顯示確診，對此，余燦華強調，目前所有防疫旅館內的消毒作業都是「早就做好」，且消毒得很徹底，外界關注的案719及案693在入住過程中，依所有資料顯示都沒有接觸的跡象。

由於案719已經進行兩次採檢皆為陽性，且病毒量都相當高，抗體檢測為陰性，有民眾擔心案719入住防疫旅館多天，才發現確診，會不會是旅館內互相傳染成為本土病例，余燦華則回應，旅館內空調、餐廳等系統都有獨立出風、隔開時間供餐，民眾不須恐慌，防疫旅館早已完成所有事前準備，並攜手指揮中心的調查，持續對所有疑似案例及傳染途徑傳染源詳細調查。

(中時 )