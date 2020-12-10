華山教育農園有80個床位。（周麗蘭攝）

古坑鄉華山教育農園24年前啟用時風光一時，近10年利用率不高，今年縣府教育處耗資600多萬元大改造，內外煥然一新，明年下學年起全縣國中生都可分批體驗2天1夜的山林教育，18歲的成年禮也在此認證。

海拔約700公尺的華山教育農園是前縣長廖泉裕任內所建，土地由華山村民劉慶松所提供，初衷是學生、民眾一個回歸自然、體驗健康山村生活的休閒場所，縣府出資1190萬元闢建，1996年12月落成啟用。

國內休閒旅遊風氣興盛下，設備老舊的華山教育農園失去光環，近十年來住宿率極低，縣民也幾乎忘了它的存在，只剩樟湖國中小學生及少數背包客出入。

縣府今年委託樟湖國中小校長陳清圳主導，大刀闊斧整修以活化，使之成為適合山林課程的教育場所。

陳清圳說，寢室除木頭床架保留，寢具、冷氣、衛浴全面換新，增加床簾、手機充電孔、閱讀燈等現代人所需設備，並新增咖啡教室。

教育處長邱孝文表示，今年的整修是近年來最大幅度的整修，未來活化仰賴課程設計及與社區結合，陳清圳以前在華南國小擔任校長就有經驗，借重他的專長使華山教育農園活化，縣府行動主管會報10日率先使勇是一個象徵意義。

邱孝文說，明年開始試營運，初期營運對象以雲林縣的學校、學生為主，明年下學年起全縣國中生都將在此體驗兩日一夜山林教育，高三生成年禮也將在此舉行，爬上大尖山可獲成年禮物。

邱孝文說， 華山教育農園未來也會有咖啡工作坊，將邀請「重點咖啡」老闆劉慶松指導。

華山教育農園是1996年12月落成啟用，當時由華山村仕紳劉慶松捐地，縣府出資興建。（周麗蘭攝）

古坑華山教育農園位於149線旁。（周麗蘭攝）

(中時 )