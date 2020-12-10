在現實生活中，有些人總是特別高調，每發生一件事都恨不得昭告天下，讓全世界都知道；但也有些人喜歡低調行事，偷偷隱藏著自己的實力，等到關鍵的時刻才展現出來，讓大家為之驚嘆。搜狐網命理專欄「小女巫鬧鬧」就發文指出了4個存在感低，但其實實力驚人的星座。

1. 摩羯座

摩羯座的人經常沉浸在自己的世界、不擅言談，讓他們很容易就被大家忽視，不懂得交際的魔羯座也不太喜歡被人注意，常常隱藏自己的實力；但同時，他們的自我要求也很高，所以會拚命增進自己，默默地成為擁有驚人實力的人。

2. 水瓶座

水瓶座雖然很古怪，但其實他們不愛出風頭，只要確定自己的獨特，他們就會感到滿足，並不會特別想和他人做比較，也不愛浪費時間去討好別人，水瓶座更多把這些時間拿去鑽研自己有興趣的事物，自然就成為了該領域的佼佼者。

3. 金牛座

金牛座也是相當喜歡低調的星座，對他人沒有過多興趣，對於待在舒適圈的自己感到非常愜意，他們不喜歡向不重要的人證明自己，因此沒必要進行艱難的挑戰為難自己，這讓他們有足夠的時間，可以在自己喜愛的領域精雕細琢，練就驚人實力。

4. 天蠍座

在一群人當中，天蠍座通常不會是最顯眼的那個，只有隱藏自己，才能有充分的機會來觀察他人、分析環境，好讓他們對於所處的現況擁有高度的掌握，天蠍座對每個人瞭若指掌，卻不願被人看透，深藏著自己的實力，最終在最恰當的時機點一鳴驚人。

(中時新聞網)