由數家機構組成的非政府組織人民疫苗聯盟(People's Vaccine Alliance)稱，人口占全球14%的富有國家或地區已購買可能上市疫苗53%庫存，世界上最窮的67國可能到明年底都只有最多1成可接種。歐洲藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作開發疫苗、中國大陸製疫苗可能是他們最大希望。

人民疫苗聯盟援引的數據中，美國、歐盟、英國、加拿大、日本、瑞士、澳洲、紐西蘭、香港、澳門拿下了53%疫苗數量，其中加拿大甚至購賣了超過人口數5倍的疫苗。當然，由於目前尚無法確定疫苗有效保護期有多久，而且大部分疫苗都須施打2劑，有本錢囤貨，多買一點當然無可厚非。

憂心此事的人民疫苗聯盟呼籲，開發出疫苗的藥廠應該透過WHO(世界衛生組織)分享技術與智慧財產，才能生產更多疫苗。顧問雅尼(Mohga Kamal-Yanni)說：「這不該是各國爭奪足夠疫苗的戰爭。」聯盟成員之一樂施會(Oxfam)健康政策經理瑪莉奧忒(Anna Marriot)說：「不應該因為國籍或口袋有多少錢，來阻止任何人獲得可以救命的疫苗。」

不過14%人口壟斷的53%疫苗，主要是向美國藥廠莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)採購。莫德納100%產能、輝瑞與德國BioNTech合作生產的90%產能都已被訂走。這2家疫苗就算提供給窮國，他們可能也無法滿足分別是攝氏零下70度、零下20度的運輸保存環境要求，這些疫苗也是阿斯特捷利康-牛津疫苗的7~13倍貴。

阿斯特捷利康已承諾將64%產量提供給開發中國家，但專家預估，最多也只能供應全球人口約18%。剩下5種可能上市的疫苗將左右全球是否有足夠多人口獲得接種，1種來自俄羅斯，剩下來自中國。陸製疫苗被西方媒體認為安全性不足，但在歐美之外頗受歡迎，阿拉伯聯合大公國高官多半已接種國藥集團疫苗，印尼對於昨天剛到的康希諾疫苗也寄予厚望。

全球有近160國家或地區加入COVAX(全球新冠疫苗計畫)，承諾幫助開發中或未開發國家取得7億~20億劑疫苗，不過有研究指出，目前確定可分配劑數只有2.5億。

中國國家主席習近平9月在聯合國大會表示，中國製疫苗是全球公共產品而非營利商品，會優先提供給開發中、未開發國家。美國總統川普(Donald Trump)則在本月稍早簽署行政命令，強調美國優先，會確保莫德納、輝瑞等美國藥廠讓所有美國人接種後再開始分配國際訂單。

(中時新聞網)