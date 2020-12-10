政院上午通過「實價登錄2.0」修法，外界關注是否還有下一波打擊炒房手段，國發會主委龔明鑫表示，如果炒作的行為還沒有看到明顯的收歛，還會提出更積極的措施因應；內政部次長花敬群則說，如果市場真的沒有辦法冷下來，不排除推出「私法人購買住宅核准制」。

龔明鑫重申，房地產的部分，應該是用來居住的功能，不應該當做是一般性投資標的來炒作，政府還是會持續往這方向監督，如果炒作的行為還沒有看到明顯的收歛，還會提出更積極的措施因應。

花敬群則說，前2波預售屋查核有發現有違規行為，但相關法規的裁罰效力不夠，內政部也在研擬相關修法內涵，這部分也會儘快跟政院討論，加速處理。另一方面，有鑑於社宅包租代管進度不足，對於修正住宅法引導房東參與，內政部相關法案也準備得差不多了。

此外，花敬群也說，有關「私法人購買住宅核准制」，這部分內政部是列為中長期措施，如果說市場上真的沒辦法冷下來，這個法案也會推出。這個法案內容內政部也已經在準備了，但因其較複雜，涉及核准系統的審查，內政部一方面準備，也不一定希望用到；但如果真的有必要，其實法案已經準備的差不多了。

「私法人」不包括中央、地方政府，但舉凡一般公司、財團法人、社團法人、公益法人都屬私法人。國發會上周在行政院簡報中指出，個人為炒作房地產，可能藉由設立公司買賣不動產降低稅負，或藉公司股權移轉， 達到實質移轉不動產效果，以免稅之證券交易所得，規避應稅之不動產交易所得。目前針對法人購置住宅並無規範限制，易使住宅成為私法人投資炒作的商品。因在此在中長期措施中，已規劃建立私法人購買住宅核准制度。

(中時 )