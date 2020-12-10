伊甸基金會期待透過如此充滿活力與時尚的廣告影片，讓大家發現長輩的可愛之處。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

伊甸基金會期待透過如此充滿活力與時尚的廣告影片，讓大家發現長輩的可愛之處。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

為翻轉社會大眾對老的印象，伊甸基金會與「老事在幹嘛！？」專題企畫合作拍攝公益廣告影片，邀請2位年紀加起來超過174歲的失智爺嬤擔任主角，2位長輩換上潮流服裝，跟著導演的指令擺出各種帥氣動作，歷時兩天的街頭拍攝，今天進行首播，藉此呼籲社會大眾，只要心態正確，即便80或90歲的年紀也能活出18、19歲的模樣。兩位失智爺嬤更是用行動告訴觀眾，自己的老後生活自己決定，活到老、潮到老。

95歲的玉蘭阿嬤，獨力扶養9名子女長大，待子女都成家立業後，生活逐漸失去重心，數年前罹患失智症，變得沉默許多，經過評估轉介，在家人的鼓勵下，玉蘭阿嬤來到伊甸北投頤福日照中心。在這裡有其他長輩的陪伴，照服員及社工安排體適能、音樂、益智桌遊等課程。在這裡，玉蘭阿嬤認識了許多新朋友，團體生活也幫助他找回生活重心，心情變得快樂許多。

78歲的太平阿伯，自年輕就熱心助人，雖然罹患中度失智症來到日照中心，但依舊喜歡幫助其他長輩，平時穿著相當簡樸，這次為了拍攝公益廣告，嘗試從來沒穿過的花色襯衫，戴上墨鏡與貝雷帽，搖身一變為帥氣型男，也讓中心的照服員、社工驚訝不已，搶著與他合影留念。「老事在幹嘛！？」企劃負責人蘇婉甄表示，在推陳出新，科技進步的新世代環境裡，那些曾經美好的老派傳統文化，應該要被現代年輕人看見，希望透過在創作出有趣好玩的作品同時，更能加入一些有溫度的故事。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉指出，高齡社會到來，人口結構改變所衍生的問題接踵而至，面對老後生活的想像，除了外部力量來營造、建置友善環境外，最關鍵的是，彼此對於老的刻板印象要有所改變，期待透過如此充滿活力與時尚的廣告影片，讓大家發現長輩的可愛之處，只要心態正確，樂活並不難，同時也邀請社會大眾伊甸老人照顧服務計畫，透過陪伴與關懷，幫助年長者擁有快樂、自信的老後生活。捐款可洽伊甸基金會官網。

(中時 )