富錦樹集團旗下『niko bakery 日香高級司專門店』再推新品，為迎合12月年終節慶聚餐需求，『niko bakery 日香高級吐司專門店』採用潘多洛黃金麵包製法，推出期間限定的「黃金吐司」，並將於12/15日於官網及店鋪同步開賣。

富錦樹集團創辦人吳羽傑攜手烘焙職人武子靖創立『niko bakery 日香高級吐司專門店』，甫推出便在社群擁有極高討論度，8月底正式開賣後，更是以一系列輕柔、保濕、綿密的「美肌生吐司」聞名。此次推出的新品是以「潘多洛黃金麵包」為雛形打造出富含豐富特色口感的「黃金吐司」每條售價250元。店內另備有3款熱賣吐司，包含濃稠奶香的genki、專為奶製品過敏者所研發之無奶的niko，以及使用張錫斌黑糖 X 義豐冬瓜茶的限量黑糖冬瓜口味。詳細販售資訊請見官方粉專公告。

「潘多洛黃金麵包」源自於義大利，為義大利傳統的聖誕麵包，日香團隊取其概念，在麵糰中使用極大量蛋黃與酸麵種，製作過程採用隔夜發酵法，歷經一天以上時間發酵搭配嚴選食材天然發酵奶油，加上烘焙職人武子靖完美的製作手法，傾心製作這一磚 「黃金吐司」。其口感因發酵時間蓬鬆並富含濃郁底蘊，入口後圓潤細緻像蛋糕一樣綿密並揉合發酵酸氣帶來的清爽口感。

日香團隊為了歡慶新品上市及即將到來的節日，更特別為「黃金吐司」打造富含設計感的「niko小白盒」，採用純白外盒搭配日香品牌標誌做為主視覺，收服粉絲的心！同時，封裝設計也方便消費者帶至聚會地點與親友共享，若想當成年終交換禮物，也不失為一個創意且暖心的創意禮品。

(工商 )