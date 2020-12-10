培養創新創意人才，教育部舉辦「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽」評比，其中，亞洲大學今年共有17件作品奪下國際設計獎，得獎數名列全台高教體系第1名，亞大強調，今年已連續第7年蟬聯第1名，獲教育部頒發95萬元獎勵金。

亞大校長蔡進發表示，學校近年來投入許多心力培育人才，今年學生參加國際競賽共有17件作品獲獎，其中6件獲紐約ADC藝術指導協會年度獎，另11件獲2019德國紅點品牌暨傳達、設計概念獎。

亞大視傳系主任陸蕙萍指出，獲紐約ADC藝術指導協會年度獎的6件作品分別奪下1金2銅及3優異獎，其中，「耕恬」是為台灣傳統手織工作坊設計、奪下金獎，「BEAU唇膏禮盒」包裝設計及「我的老孩子」整合設計則奪下銅獎；根據主辦單位和分，亞大的成績名列全台第1、世界第13。

「亞大創意設計學院成立至今，鼓勵學生參與國際創意設計競賽，年年獲獎！」亞大創意設計學院院長李元榮強調，學院成立至今13年，已獲得99件德國紅點獎、10件IF設計獎、2件日本G-Mark設計獎、10件紐約藝術指導協會ADC獎。

教育部設計戰國策計畫主持人林磐聳教授指出，教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫推動至今邁入第15年，獎勵項目包括產品設計、視覺傳達設計等7類，並選定世界64項國際設計競賽作為標的，得獎學生可再獲教育部獎勵。

(中時 )