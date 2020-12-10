台南市柳營區農會12日慶祝成立百周年暨新建大樓落成，同時舉辦牛奶節產業活動，推出柳丁汁無限暢飲、青農農特產品展售、牛奶免費試飲，還邀請琉球區漁會推出限量鮮魚品嘗。台南市長黃偉哲說，百年的企業非常不簡單，柳營農會能歷經百年考驗，並能新建大樓，象徵營運將邁向另一高峰。

農業局長謝耀清指出，柳營地區是重要的酪農發源地，因牛奶的保鮮期短暫，近年來柳營區農會運用牛奶開發各項產品，以延長牛奶的保鮮期，例如田媽媽的包子饅頭及各項牛奶棒等零食產品，為柳營酪農業開啟了新局面。

台南市柳營區農會12日慶祝成立百周年暨新建大樓落成，同時舉辦牛奶節產業活動。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

柳營區農會總幹事陳右欣表示，這次牛奶節適逢柳營區農會成立100周年及新建大樓落成，活動更加有意義，內容也更多元且豐富。100年來農民跟隨農會，農會也伴隨著農民共同打拚，期許柳營區農會未來能努力邁向更多的100年。

農業局指出，這次牛奶節活動結合農、漁、畜各項目，除了牛奶及柳丁汁試飲、鮮魚品嘗、青農優質農產品展售、街頭藝人等各種表演外，還有3D互動遊戲競賽，歡迎全國各地民眾12日來柳營體驗幸福的牛奶假期，同時品嘗柳營在地農特產與美食的好滋味。

(中時 )