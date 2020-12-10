德國住宅太陽能電池製造商Solarwatt正在與一汽車製造商洽談雙邊合作，執行長諾伊豪斯(Neuhaus)表示，合作包括將電動車與屋頂太陽能系統連繫起來。

Solarwatt為德國領先太陽能電池製造商之一，正要擴展製造產能，並與汽車製造商進行業務連結。

執行長指出，民眾在建造新屋或裝修，或對於小型商家來說，去找太陽能發電系統是符合經濟考量，此也是對氣候變遷是正確的事。

聯邦政府將在年底完成新再生能源法的修改，預計將除去繁瑣事項，加速太陽能和風力對去碳能源的貢獻。德國過去五年在太陽能發電成本下降了45%。德國有200萬個屋頂太陽能發電系統，多數為擁有者使用了自己發電產出。

但是電池技術的價格已經下滑，將剩餘的太陽能電力儲存起來，供作電動車使用，已經逐漸成為經濟上的可能。長期而言可能是雙向的，及電動車的剩餘電力也可能回饋到住宅使用。

Solarwatt在今年的太陽能模組銷售將在2.5億瓦，明年將在2.8到3億瓦之間。

Solarwatt大股東為BMW集團接班人科萬特(Stefan Quandt)。執行長表示，公司將在2023年實現獲利。

(時報資訊)