台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）今（10）日公告2020年11月自結營收為7.74億元，創今年新高，較10月成長16.95%，也比去年同期增加5.85%；本季接單動能續強，業績可望將優於第三季。

春雨11月營收攀高，董事長林輝政表示，全球經濟穩定復甦，各產業景氣回溫進而帶動鋼價大漲，11月內外銷或是海外子公司營收都有好的表現。台灣地區受惠於外銷扣件接單成長的出貨效益，以及市場預期中鋼明年第一季鋼價持續開漲盤，刺激客戶增加備貨，推升扣件類及線材類營收成長，使得11月營收較上月及去年同期大幅成長。

海外市場部分，中國地區11月營收較去年同期增加一成以上，主要是中國政府在疫情稍微緩和後採取各種消費政策，並推動公共工程建設，帶動對鋼材需求旺盛；印尼地區出貨則持續順暢，銷售維持穩定成長。

林輝政進一步指出，第四季全球鋼市明顯復甦，加上中鋼盤價從七月份起持續調漲且漲勢會延續到明年第一季，配合景氣回升與客戶補庫存下，使得市場交易熱絡。從公司的接單表現觀察，第四季無論是接單量與平均單價皆較第三季回升，預期第四季營收與本業獲利將優於第三季。春雨2020年1-11月自結合併營收為72.08億元，年減15.6%。

(時報資訊)