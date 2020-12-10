教育市場需求強勁，可望讓今年NB產業榮景延續到明年，軸承廠-鑫禾(4999)董事長蘇丁鴻表示，明年NB市場比較樂觀，公司營運會跟著市場成長，公司亦已投入折疊式NB及手機零組件開發，預估後年有機會量產。

鑫禾今天下午舉行法說會，鑫禾為Hinge廠，其產品90%應用於NB相關產品，另有10%產品應用於車用、電子收銀機等，新冠肺炎疫情之下居家辦公及線上教學讓NB及平板電腦需求強強滾，鑫禾因產品主攻NB及平板電腦，帶動公司今年業績擺脫去年谷底。

蘇丁鴻表示，去年因重點產品開發及管控品質出狀況，致使營運表現不理想，今年在NB等產品出貨不錯下，營運回到正常水準，由於全球教育市場需求蠻大的，預估明年NB市場會持續成長，一般保守預估明年會成長5%，好一點8%到9%，目前接單保持樂觀形勢。

在MIM部分，鑫禾現有11個MIM爐具，30套射出設備，目前鑫禾MIM產品90%自用，其中NB軸承有70%到80%使用MIM，這部分有60%到70%是鑫禾自製，30%到40%外購，由於MIM產品應用廣泛，鑫禾也計畫明年起將MIM產品外賣。

在當紅的折疊產品部分，鑫禾亦已投入折疊NB及折疊手機的開發，如：無縫式雙螢幕Hinge，此產品主要是提供OLED摺疊螢幕的hinge結構，目前公司已與客戶簽訂NDA驗證中，不過蘇丁鴻表示，此產品開發程序較長，現在是開發期，處於進行運作及測試階段，明年量產的機會不太大，後年比較有機會。

鑫禾前3季稅後盈餘為2.65億元，年成長85.31%，每股盈餘為3.57元，累計前11月合併營收為25.38億元，年成長25.93%。

展望未來，蘇丁鴻表示，公司將持續開發生產MIM樞紐零件，佈局結構複雜、成型不易的MIM產品(非樞紐成品)，並發展IT產品的結構及外觀模組件，以及其他領域金屬件產品；再者，公司將投入自動化生產製程，強化生產製程與研發設計相互配合，增加材料有效使用，提升產品品質與價值，明年公司營運會跟著市場成長。

(時報資訊)