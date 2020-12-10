英脫歐貿易協商陷入僵局，以及美國新激勵案談判僵持不下，削弱全球投資人信心，受此打擊，周四東京股市收黑。受惠於DoorDash上市帶來的巨大投資收益，軟銀股價跳升，創下逾20年新高。

美國眾議院周三通過為期一周的臨時支出法案，為議員就新紓困措施與全面性的聯邦政府資金法案達成協議爭取多些時間。不過，國會兩黨在幾個關鍵議題上仍存在高度分歧，使本周達成協議的機會渺茫。

英脫歐貿易談判仍無法達成共識，英國首相強生與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訂下在本周結束前敲定協議的期限。

周四日經225指數收跌0.23%，為26,756.24點，失守前一交易日創下的近30年高點。東證一部指數收跌0.18%，為1,776.21點。

東證核心30指數中，以大金工業跌3.90%，花王跌2.73%，表現最疲弱。軟銀收漲0.91%，Seven & i漲2.85%，表現最佳。

(時報資訊)